Itt a bizonyíték: Brüsszel migránsok ezreit telepítené Magyarországra

nem lesz felső határa a migránsok kötelező betelepítésének.

fotó: Origo.hu

Állandó és felső korlát nélküli kötelező kvóta bevezetésére tett javaslatot az Európai Parlament (EP) abban az Origo birtokába került dokumentumban, amit az EP elnöke, Antonio Tajani készített az EP dublini reformmal kapcsolatos álláspontjáról. Az irományból kiderül, az úgynevezett Dublin IV-es rendszer mindenkor érvényben lesz, nem csak a krízisidőszakokban, és az Európai Bizottság javaslatának megfelelőenAz EP jelenleg azt várja, hogy az Európai Tanács, vagyis a tagállamok állam- és kormányfői is hagyják jóvá a javaslatot. Ráadásul a brüsszeli képviselők szerint a miniszterelnököknek nem kell egyhangúlag dönteniük, többségi szavazattal is elfogadhatják a kvótát.Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ki akarják venni Orbán Viktor és a V4-es miniszterelnökök kezéből a vétózás lehetőségét. Ennyit a nagy brüsszeli demokráciáról. A bevándorláspárti politikusok célja, hogy migránsokkal árasszák el Európát, és ez ellen a közép-európai országok ne tehessenek semmit.Tajani dokumentuma szerint Brüsszel nem csak az egyedülálló illegális bevándorlók helyzetét könnyítené meg, hanem bevezetné a családegyesítésre és más tényleges kapcsolat esetére vonatkozó könnyített eljárást is. Az elosztási rendszer keretében az egyes tagországok „igazságos szerepvállalását" a GDP és a népesség alapján kell kiszámítani - írta a politikus. A kérelmezőket a korrekciós elosztási rendszer révén helyezik át azokba a tagországokba, melyek a „méltányos részesedésükhöz" viszonyítva a legkevesebb kérelmezőt fogadták be. Mivel Magyarország nem fogadott be illegális bevándorlókat, most arra számíthatnak, hogy a „méltányos tehermegosztás" jegyében tömegével telepítenék hozzánk őket.Azokat, akiknek valamelyik országban már vannak rokonai, vagy korábban már éltek vagy tanultak ott, mindenképp ebbe az országba kell elhelyezni. Akiknek nincsenek ilyen kapcsolatai, azoknak az esetében lép életbea korrekciós elosztási mechanizmus,melynek alapján valamelyik tagországba át kell helyezni őket.Tajani feljegyzése azt is leírja:

Az eljárásnak gyorsnak kell lennie, és biztosítania kell, hogy a más tagországba áthelyezendő kérelmezők gyorsan áthelyezésre kerüljenek. Erre tekintettel bevezetésre kerül a családegyesítésre és más tényleges kapcsolat esetére vonatkozó könnyített eljárás.

fotó: Origo.hu

fotó: Origo.hu

A javaslatba egy eddig nem ismert dolog is bekerült. Tajani azt írta, hogya kérelmezők csoportosan is kérhetik nyilvántartásba vételüket, maximum 30 fős csoportokban.A csoportként való regisztrálás lehetőséget ad azoknak, akik hazájuk elhagyását megelőzően vagy az út során közeli kapcsolatot alakítottak ki egymással, hogy együtt maradjanak, és ugyanabba a tagországba kerüljenek.Végül pedig jön a korbács:az új szabályokat be nem tartó tagországok tekintetében a javaslat kényszerítő intézkedéseket is tartalmaz.Azon tagországok esetében, melyek nem hajlandóak elfogadni a bevándorlók betelepítését,korlátozzák az elérhető uniós források kifizetését,illetve nem használhatnának uniós forrásokat az olyan kérelmezők visszaküldésére, akiknek a kérelmét elutasították.Mindez a dokumentum is világosan bizonyítja, hogya Soros György által fizetett migránspárti politikusok végső támadásra készülnek a június végi uniós csúcson.Tudják jól, ha most nem sikerül a közelgő csúcson elfogadtatni a kötelező kvótát, akkor erre több esély nem lesz. Európa migránspárti vezetői számára életbevágóan fontos, hogy még a 2019-es EP-választás előtt áttörést érjenek el, mivel jól látszik, hogy a következő uniós választás a bevándorlásellenes erők sikerét hozhatja.A legújabb brüsszeli javaslat Magyarország és Európa számára is a teljes önfeladást jelentené. Óriási erők vannak a bevándorlás mellett, de a magyar kormány álláspontja szerint meg kell védenünk keresztény kultúránkat, nemzeti identitásunkat, ragaszkodnunk kell a hagyományainkhoz, értékeinkhez.Mindezt figyelembe véve Orbán Viktorra újabb, rendkívül nagy harc vár Brüsszelben.