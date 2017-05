Ítéletidő: garázsokat, pincéket öntött el az eső Borsodban

Rázsi András miskolci meteorológus elmondása szerint a villámárvizet egy mintegy fél órás zivatar okozta, amely alatt annyi eső esett, mint amennyi máskor csaknem egy hónap alatt.

Garázsokat és pincéket öntött el a hirtelen lezúduló eső vasárnap Mezőkövesden és Aggteleken - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.A heves esőből Cserépfalu is kapott, a szomszédos Felsőtárkányon pedig jég is esett. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Mezőkövesden a Mészáros Lázár utcában több társasház tizennyolc garázsában ömlött be a víz, amely helyenként egy méter magasan áll az alagsorban, tizenkét autó rekedt bent. Aggteleken tizenhárom lakóház pincéjébe folyt be a hirtelen lezúduló esővíz. Mindkét helyen a tűzoltók végzik a műszaki mentést, a befolyt csapadékvíz eltávolítását.