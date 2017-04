Ítélethirdetés várható ma Geréb Ágnes ügyében

Ítélethirdetés várható ma a Fővárosi Törvényszéken Geréb Ágnes ügyében, a szülész-nőgyógyászt 2012-ben a Fővárosi Ítélőszék bűnösnek talált foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt. Az ügy most perújítás miatt került újra az elsőfokú bíróság elé, azért, mert egy a korábbiaktól eltérő igazságügyi orvos szakértői vélemény szerint a vádlott nem szegte meg a szakma szabályait, így nem vonható felelősségre.



Geréb Ágnes ellen négy - 2003 és 2007 között történt - otthonszüléses ügy miatt emeltek vádat, az egyik esetben a gyermek holtan jött világra, egy másik esetben pedig fél évvel később halt meg. A Fővárosi Ítélőtábla ezért 2012 februárjában halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, valamint maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt jogerősen két év letöltendő fogházbüntetésre ítélte Geréb Ágnest, és tíz évre eltiltotta a szülész-nőgyógyászi és a szülésznői tevékenység gyakorlásától.



A szülész a köztársasági elnökhöz fordult kegyelemért. Áder János államfő 2012 októberében úgy döntött, csak a folyamatban lévő büntetőügy jogerős lezárása után határoz arról, kegyelmet ad-e.

Geréb Ágnes és védője két perújítási indítványt nyújtott be a Fővárosi Ítélőtáblához. A tábla 2015 márciusában rendelte el a perújítást két cselekménnyel kapcsolatban, a döntés értelmében a bíróságnak újra le kellett folytatnia az eljárást.



Papp Gábor, Geréb Ágnes ügyvédje akkor arról beszélt az MTI-nek, hogy az általuk becsatolt új szakértői vélemény szerint a szülész-nőgyógyász nem követett el semmilyen foglalkozási szabályszegést, ezért védencét fel kell menteni.



A Fővárosi Törvényszék 2015 nyarán tartotta a megismételt eljárás első tárgyalását. A törvényszék tájékoztatása szerint a bíróság a megismételt eljárásban kizárólag az új bizonyítékokat vizsgálta, és kizárólag olyan kérdésekben hallgatott meg tanúkat, amelyek a perújítás alapjául szolgáló szakértői véleményben írt megállapítások és felmerült új tények hitelességének vizsgálata miatt elengedhetetlenül szükségesek voltak.



A megismételt eljárásban az ügyész a korábbi jogerős ítélet fenntartását indítványozta, a védő pedig Geréb Ágnes felmentését kérte. A Fővárosi Törvényszék keddi tájékoztatása szerint csütörtökön az ügyben várhatóan ítéletet hirdetnek.



Geréb Ágnes házi őrizetét 2014 februárjában szüntette meg a Fővárosi Ítélőtábla, jelenleg lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt áll.



A most 64 éves Geréb Ágnes 1977-ben végezte el az orvosi egyetemet Szegeden, és rövidesen arról várt ismertté, hogy az apáknak lehetővé tette, hogy - bár akkoriban tilos volt - részt vehessenek gyermekük születésénél. A szülész-nőgyógyász később a magyarországi otthonszülési mozgalom úttörőjévé vált.