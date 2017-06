Ismét tárgyalhatja a parlament a Lex Heinekent szeptemberben

Akár már szeptemberben tárgyalhatja a parlament a "lex Heinekenként" is emlegetett törvénytervezet - közölte Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint a kormány üdvözli az Európai Bizottság hétfőn közzétett döntését, miszerint a brüsszeli testület nem gördít akadályt az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosítását megtiltó törvénytervezettel szemben.



A miniszter azt írta, a törvénytervezet benyújtásakor itthon és külföldön egyaránt sokan készpénznek vették, hogy az Európai Unió elutasítja majd a javaslatot.



"Ehhez képest még a bizottság is elismerte, hogy lehet létjogosultsága a törvénynek egy olyan történelmi hátterű országban, mint Magyarország, ahol 40 év kommunizmus súlyos társadalmi károkat okozott. A kétkedőknek csattanós választ adott tehát a bizottság, amikor jelezte: önmagában a szabályozás nem sérti az uniós jogot" - hangsúlyozta Lázár János.



Hozzátette, a kormány tudomásul veszi a bizottság azon megjegyzését, hogy a törvényt nem lehet majd diszkriminatívan alkalmazni, hiszen ilyen szándék nincs és nem is volt, és bármely gazdasági szereplő, amelyik megsérti a jogszabályokat, ugyanolyan szankcióval számolhat majd.



A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Lázár János által az Országgyűléshez márciusban benyújtott törvényjavaslat megtiltaná bármilyen önkényuralmi jelkép - köztük a vörös csillag - kereskedelmi célú hasznosítását.



A törvényjavaslat általános vitájában szóba került, hogy a szabályozás leginkább a Heineken sörgyártót érintené hátrányosan a közismert jelképe miatt. A kormány ugyanakkor rámutatott arra, hogy a múlt század ötvenes éveitől egészen a kommunizmus összeomlásáig a Heineken maga sem használta a vörös csillagot a védjegyén, méghozzá éppen azért, hogy a kommunista rendszerektől elhatárolja magát, illetve a termékét - áll a közleményben.