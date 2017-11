Ismét szisztematikus határellenőrzésre kell számítani Magyarország határain

Akormányhatározat a szerdai Magyar Közlönyben jelent meg.



A kormány előzőleg május 9-én hozott határozatában függesztette fel a szisztematikus határellenőrzést, az akkori indoklás szerint azért döntöttek így, mert az intézkedés bevezetését követően Magyarország határain a határforgalom aránytalan lassulásával járó elfogadhatatlan helyzet alakult ki.



Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára májusban az MTI-nek a szisztematikus határellenőrzés áprilisi bevezetésének tapasztalatai alapján azt mondta: többórás várakozás alakult ki egyes határszakaszokon. Előrevetítette: félő, hogy a nyári időszakban a várakozás ideje megsokszorozódhat. A kormány ezért döntött a szisztematikus határellenőrzés ideiglenes felfüggesztéséről, és helyette célzott határellenőrzést vezetett be azzal az indoklással, hogy az uniós jog erre lehetőséget biztosít.



Az Európai Unió Tanácsa április elejétől vezette be a kötelező szisztematikus határellenőrzést, amelynek értelmében minden uniós és harmadik országbeli állampolgárt kötelezően ellenőrizni kell a schengeni határokon való ki- és belépésnél. A határozatban az is szerepel, hogy a tagállamok számára engedélyezni kell, hogy ne végezzék el a szisztematikus ellenőrzéseket, ha kockázatelemzéssel alá tudják támasztani, hogy az ellenőrzés könnyítése nem okozna biztonsági kockázatot.