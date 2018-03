Ismét őrizetbe vették Czeglédy Csabát

Szombat



9.00 - 72 órán belül döntenek az előzetes letartóztatásról



A főügyészség miután a Nemzeti Választási Bizottság jogerősen felfüggesztette az országgyűlési képviselőjelölt Dr. Czeglédy Csaba mentelmi jogát és ezzel megszűnt az eljárás folytatásának akadálya, a tegnapi napon kelt határozatával elrendelte a gyanúsított vonatkozásban csütörtökön felfüggesztett nyomozás folytatását a büntető eljárási törvény rendelkezéseinek megfelelően.



A továbbfolytatott eljárásban a NAV Dél-alföldi Bűnügy Igazgatóság Csongrád Megyei Vizsgálati Osztályának nyomozói a tegnapi este folyamán őrizetbe vették Dr. Czeglédy Csabát, figyelemmel egyrészt arra, hogy a jogerősen egyébként korábban adócsalásért elítélt gyanúsított vonatkozásában az előzetes letartóztatás törvényi feltételei, így a megalapozott gyanú, az eljárás meghiúsításának veszélye, a szökés veszélye és a bűnismétlés veszélye továbbra is változatlan tartalommal fennállnak. Az őrizetbe vétel alapja másrészt az volt, hogy az eddig a gyanúsítás tárgyávát tett bűncselekményeken túlmenően további bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja, mint új körülmény is felmerült. Az újabb bűncselekmény vonatkozásában a nyomozást egy magánszemély feljelentésére a Készenléti Rendőrség rendelte tavaly novemberben, majd az egyesítésre került jelen ügyhöz és a főügyészség a nyomozás folytatására a NAV-ot jelölte ki.



A nyomozást továbbra is a NAV folytatja a Csongrád Megyei Főügyészség fokozott ügyészi felügyelete mellett, figyelemmel arra, hogy Dr. Czeglédy Csaba mentelmi joga nem közjogi tisztség betöltésén alapul, ezért a nyomozás teljesítése nem tartozik a Központi Nyomozó Főügyészség kizárólagos hatáskörébe.



Dr. Czeglédy Csaba folytatólagos gyanúsítottkénti kihallgatását az őrizetbe vételt követő 24 órán belül, vagyis a mai napon a nyomozó hatóságnak foganatosítania kell a büntető eljárási törvény rendelkezései alapján.



Az őrizetbe vételt követő 72 órán belül a főügyészség indítványozni fogja gyanúsított előzetes letartóztatásnak elrendelését a nyomozási bíró előtt.



8.37 - Több portál szerint újra Szegedre vitték Czeglédy Csabát



Pénteken este ismét őrizetbe vették a korábban különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett - hat milliárd forintot meghaladó - költségvetési csalással gyanúsított, és a tavaly nyár óta tartó előzetes letartóztatásból mentelmi joga miatt csütörtökön szabadult Czeglédy Csabát, aki független jelöltként indul az országgyűlési választáson Szombathely 1-es számú választókerületében.



A politikus mentelmi jogát a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a legfőbb ügyész kérésére péntek délután függesztette fel, és internetes hírportálok szerint már aznap este őrizetbe vették szombathelyi lakásán a NAV nyomozói. Az őrizetbe vételre a nyilvánosságra került információk szerint egy szintén nagy vagyoni kárt okozó, üzletszerűen elkövetett gazdasági jellegű bűncselekmény miatt került sor.



Az őrizetbe vételt az ügy tárgyi súlyával, a szökés, elrejtőzés, a tanúk esetleges befolyásolása, illetve a bűnismétlés veszélyeivel indokolta a nyomozó hatóság. Czeglédy Csaba szombathelyi önkormányzati képviselő (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt), ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben.