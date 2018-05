Ismét megrendezik a Ludovika fesztivált

Idén is megrendezik Budapesten a honvédtisztavatást megelőző úgynevezett száznapos ünnepség egyik központi programját, a Ludovika Fesztivált. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) a honlapján kiemelte: az egyetem a 170 éves Magyar Honvédség előtt tiszteleg a programokkal.Az NKE felidézte: a modern magyar hadsereg megalakulása 1848. május végére tehető, amikor Batthyány Lajos miniszterelnök utasítására felszereltek tíz reguláris gyalogzászlóaljat, amelyet már a hivatalos iratokban is "honvédségként" emlegettek. A magyar állam ellen irányuló külföldi agresszió fenyegetése és belső nemzetiségi fegyveres mozgalmak veszélye miatt Kossuth Lajos kérésére 1848. július 11-én Pesten az Országgyűlés képviselői 200 ezer újoncot és a 42 millió forint azonnali hatályú hadihitelt szavaztak meg, hivatalosan is létrehozva ezzel a nemzet reguláris véderejét, a honvédséget. Magyarországnak 1848 végén már 110 ezres serege állt hadrendben, amely végigharcolta a szabadságharcot.Az idei Ludovika Fesztivál többek között erre az időszakra emlékezik majd vissza a katonai hagyományőrző programjaival - írta az NKE, kifejtve: emellett műszaki mentési bemutatót tart a katasztrófavédelmi intézet, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis közreműködésével pedig helikopterbemutatót tartanak. A résztvevők megnézhetik továbbá a hadtudományi és honvédtisztképző kar hallgatóinak látványos "katonai testnevelését" is. A nagyközönség számára nyitott, egész napos, ingyenes rendezvényen számos családi- és gyermekprogram is várja az érdeklődőket. A fesztivál ideje alatt helyszíni regisztrációval a Ludovika főépülete ingyenesen látogatható - írták.A Ludovika Fesztivál múltja 1924-ig nyúlik vissza, amikor a 18. században megkezdett és 1919-ben megszakadt Száznapos Ünnepséget - amely az avatásig hátralévő időt jelöli - ismét megtartották a végzős akadémisták tiszteletére.A szombati ünnepségen az MH Ludovika Zászlóalj kiváló tanulmányi eredményű, végzős honvédtisztjelöltjeinek adnak át elismeréseket, köztük a Schmittné Makray Katalin zászlóanya által alapított Szent László-díjat - olvasható az NKE oldalán.A részletes program megtalálható aoldalon.