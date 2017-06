Ismét gondok voltak a felújított orosz metrókocsikkal, a BKV ideiglenesen kivonja őket a forgalomból

A társaság csütörtöki, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az eddigi utasforgalmi futásteljesítmény tapasztalatainak értékelése miatt rendelték el a járművek ideiglenes kivonását.



A metrókocsikkal a közelmúltban több probléma is volt: a pünkösdi hétvégén az egyik szerelvénynek ismeretlen okból ki kellett állnia a forgalomból, egy másiknak pedig mindkét oldalon kinyíltak az ajtajai, ez pedig biztonságkritikus problémának számít.



Az Index összesítése szerint a 37 megrendelt szerelvényből egyelőre 9 darab felújított vonat érkezett vissza Budapestre. Ebből 6 hatósági vizsgával is rendelkezik, négy volt forgalomban.



A Metrowagonmas által gyártott, majd felújított szerelvények március végén álltak forgalomba, de már az első pár napon is ki kellett állniuk a forgalomból különböző hibák miatt.