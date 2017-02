Ismét futóverseny lesz a föld alatt

A szervezők tájékoztatása szerint a versenyen a futók megismerhetik az egykori kőbányából kialakított földalatti tároló és járatrendszert.



A rendezvényen minden korosztály találhat a maga számára megfelelő kihívást. A fiatalok, illetve családok 300, 700 és 1400 méteren indulhatnak. A föld alatt három távon, 4 (alagút kör), 7 (alagút minimaraton) és 21 kilométeren (alagút félmaraton) lehet indulni, utóbbi távra váltóban is lehet nevezni.



Aki csak a pincerendszerre kíváncsi, az választhatja a BBU Föld alatti túrát is, amely 9 órától indul, s túravezető mutatja be a pincerendszer történetét. A rajt és a cél helyszíne is a versenyközpont, innen indul és ide is érkezik a csoport.



A verseny központja a Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ (KÖSZI) lesz, amely 8 órától várja a versenyzőket.