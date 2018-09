Iskolakezdésre "családbarát ország" zászlók kerültek Budapest hídjaira - fotók

Fotók: MTI

Iskolakezdésre "családbarát ország" zászlókkal díszítették fel Budapest hídjait, a kormányzat és a főváros közös, egy hónapig tartó akciója a családok éve szeptemberi programjait kíséri. Novák Katalin , az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért felelős államtitkára keddi budapesti sajtótájékoztatóján azt közölte, hét hídon csaknem ötszáz zászlót helyeztek ki hétfőn. Ezekkel azt akarják üzenni, hogy a kormány támogatja a családalapítást, a gyermekvállalást, a gyermeknevelést, és arra hívják fel a figyelmet, hogy "családban élni jó".Emlékeztetett arra, hogy idén, a családok évében minden eddiginél több támogatás jut a családoknak, és számos kormányzati, civil, önkormányzati és egyházi program is zajlik.Az államtitkár szerint ahogy a hidak is az átkelést segítik, úgy a kormányzati támogatások is a fiatalok átlépését kívánják könnyebbé tenni a családi életbe.Novák Katalin a "családbarát kormányzati hidak", azaz támogatások között említette az adókedvezmények rendszerét, az ingyenes tankönyveket, az ingyenes, illetve kedvezményes iskolai étkeztetést, továbbá a nagycsaládosok jelzáloghitelének - újabb gyermekenként - egy-egy millió forinttal csökkentését. Hozzátette: a következő évre újabb akciókat tartogat a kormány. Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes a budapesti hidak felzászlózását a főváros részéről szimbolikus közösségvállalásnak nevezte a kormányzat családpolitikájával. Azt hangoztatta, a főváros a kormánnyal együtt mindent megtesz azért, hogy a csaknem félmillió fővárosi gyereknek jó legyen itt élnie, és a családoknak könnyebb legyen gyermeket vállalniuk, nevelniük. Olyan várost akarnak építeni, ahol a gyerekek is otthon vannak, és ami "nekik és róluk szól" - fogalmazott.A főpolgármester-helyettes szerint a gyermekbarát és családbarát szemléletnek a város egészére ki kell terjednie minden tekintetben, így például az oktatás, a mobilitás, a várostervezés, a szociális szolgáltatások, a környezet, a szabadidő vagy a sport területén is.A hét budapesti hídra kihelyezett zászlókon a Családok éve és a Családbarát ország felirat olvasható.