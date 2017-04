Interneten is kitölthető a nemzeti konzultációs kérdőív

Szombattól az állampolgárok az interneten is kitölthetik a nemzeti konzultációs kérdőívet a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalon - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a kérdések olyan témákra vonatkoznak, amelyekben Magyarországnak vitája van Brüsszellel.



A kormány álláspontja szerint meg kell védeni a határokat, és véget kell vetni a "migránsbiznisznek", hazai kézben kell tartani a rezsi és az adók meghatározását, és nagyobb átláthatóságot kell biztosítani a külföldről pénzelt "aktivistacsoportok" esetében.



A hatékony nemzeti érdekérvényesítéshez a magyar emberek támogatására is szükség van - olvasható a közleményben.



Orbán Viktor miniszterelnök február 20-án, a parlament tavaszi ülésszakát megnyitó napirend előtti felszólalásában jelentette be, hogy nemzeti konzultáció kezdődik azokról a veszélyforrásokról, amelyekkel Magyarországnak idén szembe kell néznie.