Ingyenes képernyőolvasó és -nagyító szoftverek látássérült embereknek

Molnár Ákos, az Informatika a Látássérültekért alapítvány munkatársa vonatjegyet vásárol egy szoftver segítségével a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének székházában tartott sajtótájékoztatón. MTI Fotó: Balogh Zoltán

Térítésmentesen vehetnek igénybe képernyőolvasó és -nagyító szoftvereket a vak és gyengénlátó emberek keddtől. Az állam által biztosított ingyenes szoftverhasználat 300 ezer ember elektronikus ügyintézését könnyítheti meg.Hajzer Károly, a Belügyminisztérium informatikai helyettes államtitkára kedden Budapesten közölte: minden magyar állampolgár, aki erre igényt tart, igényelheti a programok licencét. Az állam az országos licenc beszerzésére 38,5 millió forintot fordított.A képernyőolvasó és -nagyító szoftverek licencét a http://akadalymentes.magyarorszag.hu oldalon található űrlap kitöltésével igényelhetik magánszemélyek, valamint oktató vagy foglalkoztató jogi személyek.Hajzer Károly kiemelte: kormányzati cél és európai uniós előírás is, hogy az akadálymentesítés révén a látássérülteknek is kezelhetővé váljanak az elektronikus felületek. Az előzetes számítások szerint ezek a programok 300 ezer állampolgárnak könnyíthetik meg a tájékozódását és az ügyintézését az elektronikus világban - mondta.Kérdésre válaszolva a helyettes államtitkár közölte, a szoftvereket egy évig lehet ingyenesen használni, ugyanakkor ezt nyilvánvalóan meghosszabbítják majd. A határozott idő csak azért kell, mert még nem tudni, hogy a technológia hogyan változik majd.Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) elnöke a sajtótájékoztatón arról beszélt, hiába vannak jogszabályok és egyezmények, azt tapasztalják, hogy a webfejlesztők ezzel nem foglalkoznak, a mai napig nem tudták elérni, hogy betartsák az erre vonatkozó szabványokat. Ugyanakkor, bízik abban, hogy a fejlesztők megértik a problémáikat és a kormánnyal, valamint az Informatika a Látássérültekért Alapítvánnyal összefogva "élhetőbbé és szebbé teszik" a világukat - mondta.Szuhaj Mihály, az Informatika a Látássérültekért Alapítvány kuratóriumának elnöke közölte: a JAWS for Windows, a MAGic és a ZoomText program licence igényelhető, és a megkapott kódokkal az alapítvány honlapjáról letölthető demóváltozatok teljes értékű szoftverekké alakíthatók - közölte. Hozzátette: ennél fejlettebb technológiát "sehol máshol nem tudnak biztosítani" jelenleg a látássérülteknek.