Ingyen ebéd az őszi szünetben is

Az őszi szünetre is igényelhetik a rászoruló családok a napi egyszeri ingyenes melegétel-ellátást gyermekeiknek - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint az iskolákban hétfőn kezdődő őszi szünetre a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családokban a szülők igényelhetik gyermeküknek a szünidei étkeztetést. A szülőknek a helyi önkormányzat jegyzőjénél kell igényelniük a napi egyszeri ingyenes meleg ételt biztosító ellátást.



Az államtitkárság felhívta a figyelmet arra, hogy erről a lehetőségről a jegyző korábban írásban tájékoztatta a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő szülőket. A kérelem benyújtásához a helyi család- és gyermekjóléti szolgálat segítséget nyújt a jogosult szülőknek - tették hozzá.



Felidézték: 2016 januárjától az önkormányzatoknak kötelező gondoskodniuk nemcsak a nyári, hanem minden iskolai szünetben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek étkeztetéséről. Így országszerte 208 ezer rászoruló gyermek részesülhet az iskolai szünetekben is napi egyszeri ingyenes étkezésben, amennyiben szülei ezt igénylik.



Az Emmi folyamatosan tájékoztató levelekkel segíti, valamint ellenőrzi is ennek a kötelező önkormányzati feladatnak az ellátását.



A szünidei gyermekétkeztetés költségeire a kormány idén 6,67 milliárd forintot különített el. A gyermekétkeztetésre fordított összes forrás 2010 óta csaknem a háromszorosára emelkedett, és minden eddiginél több, félmillió gyermek étkezik most ingyen. Jövőre már 79 milliárdot fordít a kormány gyermekétkeztetésre - közölték.