India legnagyobb magáncégének vezetőjét fogadta Orbán Viktor

A magyar gazdaság fejlődéséről és szakemberek képzéséről, tapasztalatcseréjéről is egyeztetett csütörtök délután Orbán Viktor miniszterelnök és Natarajan Chandrasekaran, az indiai Tata Csoport elnöke az Országházban - tájékoztatta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-t.A megbeszélésen részt vett Varga Mihály pénzügyminiszter, valamint Palkovics László innovációs és technológiai miniszter is. Elhangzott: Magyarország gazdasági sikerei jó alapot biztosítanak arra, hogy mélyítsék az együttműködést India legnagyobb magáncégével, a Tata Csoporttal, amely az ipar számos ágazatában tevékenykedik a világ több mint 85 országában. A vállalat 2013 óta a magyar kormány stratégiai partnere. A magyar szakemberek számára kiemelkedően hasznos a Tata Consultancy Services leánycég tanácsadó tevékenysége, illetve az általa szervezett üzleti képzési programok, amelyeket a jövőben is folytatni fognak - tájékoztatott a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.