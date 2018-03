IM: nemzetbiztonsági okokból szükséges a Stop Soros törvénycsomag

A migrációt elősegítő Soros-szervezetek tevékenységét szigorúan kell szabályozni, engedélyhez kötni és nemzetbiztonságilag ellenőrizni - hangsúlyozta az államtitkár.



Sorra buknak le az illegális, nemzetbiztonságilag kockázatos eszközökkel Magyarország ellen dolgozó a Soros-szervezetek. Hangfelvételek bizonyítják, hogy a migránsokról illegális adatbázist készítenek, német vállalatokon keresztül zsarolni akarják Magyarországot, és az is kiderült, hogy 2000 embert fizetnek Soros "zsoldosseregében" - mondta Völner Pál.



A Soros-szervezetek célja, hogy lebontsanak minden fizikai, jogi és politikai akadályt a migránsok elől és elárasszák velük Európát. Mivel pedig a magyar kormány komoly fizikai, jogi és politikai akadályt jelent a Soros-terv végrehajtásában, akár illegális, nemzetbiztonságilag kockázatos módszereket is bevetnek a bevándorlásellenes nemzeti kormány eltávolítására - mutatott rá az államtitkár.



Az egy hónappal ezelőtt a parlamenthez benyújtott Stop Soros törvénycsomag célja, hogy nehezebb legyen a bevándorlást szervezni, támogatni és finanszírozni Magyarországon. A törvény elfogadása esetén belügyminiszteri engedélyhez és nemzetbiztonsági eljáráshoz kötné a migrációt támogató szervezetek tevékenységét, valamint 25 százalékos bevándorlásfinanszírozási illetéket is előírna a szervezetek számára utalt külföldi pénz után.