Illegális bevándorlás - Magyar Idők: a Migration Aid alelnöke szerint pénzügyi érdekek mozgatják Soros akcióit

Bayer Zsolt cikke szerint, Siewert András a beszélgetés során elismerte: Soros tevékenységének legfőbb célja, hogy maximalizálja politikai befolyását Magyarországon.



"Végeredményben minden a pénzről szól. Ebben biztos vagyok" - idézi a lap az aktivistát, aki az újság szerint egyik főszereplője a bevándorlást segítő szervezetek hálózatának. Siewert a beszélgetés során elárulja: a Migration Aid a tranzitzónába való bejárását arra használta fel, hogy illegális adatbázist építsen a menekültekről, méghozzá titokban. Arról is beszámol, hogy kapcsolatai vannak a Belügyminisztériumban, amelynek segítségével bármikor tud belépőt szerezni a tranzitzónába. Siewert felfedi, hogy a Migration Aid komoly kapcsolatrendszerrel rendelkezik Magyarországon és a szomszédos országokban, valamint Görögországban, sőt a budapesti német és osztrák nagykövetségen. A magyar kapcsolatrendszerbe pedig Siewer szerint a Soroshoz köthető NGO-k (nem kormányzati szervezetek) tartozik a Magyar Helsinki Bizottság, a Menedék Egyesület, a Társaság a Szabadságjogokért, az Amnesty International, az Artemisszió Alapítvány.



Arról is beszámol, hogy Siewert tagja az Egyesült Királyságban nonprofit szervezetként bejegyzett Migration Aid International igazgatóságának is.



A szerző felidézi: az illegális bevándorlók felkarolására létrejött, magát civilnek nevező szervezet, a Migration Aid 2017 nyarán azzal borzolta a kedélyeket, hogy bejelentette: vegyes, magyar és migránscsaládokból álló falvakat, kísérleti életteret hozna létre Magyarországon.