II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánítanák 2019-et

Kormánypárti képviselők azt javasolják az Országgyűlésnek, hogy nyilvánítsa 2019-et II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé.Az erről szóló határozati javaslatot Semjén Zsolt , nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke és Németh Szilárd , (Fidesz) országgyűlési képviselő nyújtotta be kedden.A javaslat szerint az Országgyűlés - tisztelettel adózva a Rákóczi-szabadságharc emléke előtt - II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé történő megválasztásának 315. évfordulója alkalmából a 2019-es esztendőt II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánítja.Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza mind az anyaországban, mind a határon túl élő magyarság és a diaszpóra magyarsága körében olyan rendezvények, megemlékezések szervezését, oktatási anyagok készítését, amelyek méltó emléket állítanak a fejedelemnek és szabadságküzdelmének.Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy a fentiek figyelembevételével állapítsa meg a II. Rákóczi Ferenc-emlékévhez kapcsolódó egyes feladatokat, és azok megvalósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.A javaslat indoklása szerint a Rákóczi Ferenc-emlékév nem pusztán egy hazája szabadságáért küzdő nemesnek állít emléket. Rákóczi Ferenc a nemesség és jobbágyság összekovácsolásával olyan társadalmi előrelépés alapjait rakta le, amely még száz évig példa nélküli volt Európában. A forradalom elbukott, 1711-ben letették a fegyvert, majd a szatmári békével lezárták a szabadságharcot, azonban Rákóczi harca nem volt hiábavaló, hiszen a béke eredményeként nem tudták teljesen beolvasztani hazánkat a Habsburg birodalomba, elismerték a vallásszabadságot, és visszaállították az alkotmányt, a harcokban résztvevők pedig amnesztiát kaptak. II. Rákóczi Ferenc emigrációba kényszerült, de nemzeti hőssé vált, emlékét ma is az ország minden településén és az elszakított részeken is terek és utcanevek őrzik - olvasható a javaslatban.