Így mentették ki a Dráva fogságából az öt gyermeket és a 36 éves anyát - videó

Hat fürdőzőt - köztük öt gyermeket és egy 36 éves nőt - mentettek ki a rendőrök a Drávából szerdán - közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság (BMRFK) a rendőrség honlapján.Azt írták: egy horgász tett bejelentést, hogy a folyó Felsőszentmártonhoz közeli szakaszán egy nő és egy gyermek egy kőgáton rekedt. Később derült ki, hogy rajtuk kívül egy fiút is elsodort a víz, akinek sikerült megkapaszkodnia egy ágban, illetve további három fiatal egy szigeten rostokol - tették hozzá.A rendőrség két hajót is útnak indított: egyet Drávaszabolcsról, egy másikat Somogy megyéből. A sellyei rendőrök és tűzoltók közösen mentették ki az elsodródott 12 éves gyermeket a vízből, majd átadták a mentőknek.Ezután a fiú kőgáton rekedt 36 éves édesanyját és a vele lévő 5 éves kisfiát mentették ki, végül a szigeten ragadt 14 éves fiút, valamint a 13 és a 15 éves lányokat is kihozták a partra - közölte a BMRFK, kiemelve, hogy a rendőrség, a tűzoltók és a mentők gyors közös akciójának köszönhetően senki nem sérült meg.