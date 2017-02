Idős utas támadt rá egy kisfiúra a miskolci buszon

Felháborító esetről szerzett tudomást a Bors . Egy olvasó azzal kereste meg a lapot, hogy szerda délután a Miskolc és Pereces városrész között közlekedő hatos számú helyi buszon egy idős asszony egy kisfiúra támadt.- A gyermekemmel utaztam haza az iskolából a hatos busszal. A járaton ült egy nyolcéves forma kisfiú és egy vele egyidős társa. Hétköznapi dolgokról beszélgettek egymással, picit ugyan hangosabban, de minket nem zavart. Egyszer csak azt vettem észre, hogy egy idős asszony beleszól a beszélgetésbe. A következő pillanatban pedig ütni kezdte a gyereket, megfogta a nyakát és fojtogatta. Szerencsétlen kisfiú sírva kérte, hogy hagyja abba az ütlegelést. Az incidenst a sofőr is végignézte, aki érthetetlen módon a kisfiút parancsolta le a buszról - idézte fel a Bors nak a szemtanú.A buszt üzemeltető Miskolc Városi Közlekedési Zrt. belső vizsgálatot indított az ügyben, első körben a buszsofőrt hallgatták meg.A lap munkatársa megkereste az autóbusz üzemeltetőjét az ügyben, a cégtől az alábbi írásos választ kapta:"A vezető azt állítja, hogy a kisfiú egy kupac havat kent szét az autóbusz ülésén, ezt tette szóvá egy hölgy utas. A szóváltás során a fiú trágár szavakkal illette a hölgyet, köpködni kezdett. Tekintettel arra, hogy a fiú az utazási feltételeket többször is megsértette, beszennyezte a járművet, illetve botrányosan viselkedett, a járművezető felszólította az autóbusz elhagyására, aki ennek önszántából eleget is tett." Bors bántalmazásra utaló kérdésére viszont egyáltalán nem válaszolt a közlekedési zrt. A lap a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányságot is megkereste a buszon történtek miatt, de hozzájuk nem érkezett bejelentés. Mivel bűncselekmény gyanúja merül fel az esettel kapcsolatban, ezért felveszik a kapcsolatot az érintettekkel. Ezenkívül minden bizonnyal a rendőrök beszerzik a busztársaságtól a jármű kamerafelvételeit, ami perdöntő lehet.