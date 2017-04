Időközi választás: A fideszes lenyomta Dopemant a nyolcadik kerületben

Sántha Péterné, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte a józsefvárosi időközi önkormányzati képviselő-választást.



Kocsis Máté (Fidesz-KDNP), Józsefváros polgármestere vasárnap esti sajtótájékoztatóján ismertette, hogy a jelöltet - aki a kerület alpolgármestere - a választásra jogosultak 46 százaléka támogatta.



Elmondta azt is, hogy az adatok 100 százalékos feldolgozottsága mellett a függetlenként induló Pityinger László a voksok több mint 27, Bolba Márta pedig több mint 19 százalékát kapta. Huszár Péter, a Jobbik jelöltje 5,97 százalékot ért el, Konczos Lászlóra, a Magyar Munkáspárt jelöltjére pedig hatan szavaztak.



A polgármester értékelése szerint akik Sántha Péternének adtak felhatalmazást, azok a rendre, a biztonságra és Józsefváros további fejlődésére szavaztak, s ez megerősíti az önkormányzat vezetését abban, hogy jó az irány, helyes úton járnak.



Kocsis Máté kitért arra, hogy a VIII. kerületben 1990 óta hagyományosan alacsony a választási részvétel, a mostani voksoláson a jogosultak alig több mint 17 százaléka vett részt. Ez azt is jelzi ugyanakkor, hogy összességében rendben vannak a dolgok, nincs felfokozott választási hangulat, s az ellenzék sem tudott olyan mértékben mozgósítani, ahogy gondolta.



Kitért arra is: a helyzetet árnyalja, hogy "Soros György által pénzelt álcivilek" megpróbálták becsapni az embereket és saját ideológiáikat igyekeztek eladni a józsefvárosiaknak. Egytől egyig beálltak olyan jelöltek mögé, akiket függetlennek hazudtak - jelentette ki.



A polgármester megjegyezte: amit Pityinger László korábbi dalszövegírója megüzent, miszerint Józsefváros nem az, ami régen volt, azt ma a választók is megüzenték neki. Ez egy világos üzenet, annak a "gengszterkultúrának", amit képvisel, nincs helye, politikai többsége, társadalmi támogatottsága - fogalmazott Kocsis Máté, aki szóvá tette, hogy a média egy része Pityinger László kampányának építésén dolgozott és stábtagként viselkedett.



Sántha Péterné a tájékoztatón megköszönte a szavazóknak a bizalmat és jelezte, folytatni kívánja 6,5 éve megkezdett munkáját, hogy Józsefvárosban az emberek jobban éljenek.



Kocsis Mátét kérdezték a baloldali szavazatok összesített számáról is, amire úgy reagált: nem lehet azokat összeadni, véleménye szerint aki egy kétgyermekes evangélikus lelkészre szavaz, az nem szavaz Pityinger Lászlóra és ez fordítva is igaz.



A VIII. kerület 6. választókerületében azért tartottak időközi voksolást, mert Balogh István (Fidesz-KDNP) képviselő január 31-ével lemondott mandátumáról, a választói névjegyzékben mintegy 5500-an szerepeltek.



Tolna megyében két településen lesz időközi polgármester-választás: Gyulajon és Tolnanémediben.



Gyulajon a korábbi független polgármester, Dobos Károlyné tavaly év végén egészségi okból mondott le. A vasárnapi választáson öt független jelölt indul, az 1025 lakosú település választói névjegyzékében 680-an szerepelnek.



Tolnanémediben azért lesz időközi voksolás, mert Móricz Jánosné (független) január 31-ével - szintén betegség miatt - lemondott. A választásra három jelöltet vettek nyilvántartásba: ketten függetlenként indulnak, egy jelölt pedig a Magyar Munkáspárt színeiben. Az 1033 lakosú községben 886-an jogosultak szavazni.



A Veszprém megyei Pápasalamonban szintén polgármestert választanak, mert a község eddigi vezetője, Bánki Mihály Pálné (független) lemondott. A 362 lakosú település polgármesteri tisztségért három független jelölt indul.



A Pest megyei Gyömrőn azért tartanak vasárnap időközi polgármester-választást, mert az eddigi polgármester, Gyenes Levente (Gyömrő 2000 Kör) tisztségét méltatlanság miatt január 11-én megszüntette a Budapest Környéki Törvényszék. A vasárnapi időközi polgármester-választáson három jelölt indul: egy független, egy a Magyar Munkáspárt színeiben és egy a Gyömrő 2000 Kör jelöltjeként. A választói névjegyzékben több mint 13 ezren szerepelnek.



A főváros két kerületében is lesz időközi választás, mindkettőben egyéni választókerületi képviselőt választanak.



A VIII. kerület 6. választókerületében azért lesz időközi voksolás, mert Balogh István (Fidesz-KDNP) képviselő január 31-ével lemondott. A választásra hat jelöltet vettek nyilvántartásba: két függetlent, egyet a Fidesz-KDNP, egyet az Együtt-A Korszakváltók Pártja, egyet a Jobbik Magyarországért Mozgalom, egyet pedig a Magyar Munkáspárt jelöltjeként. A választói névjegyzékben mintegy 5500-an szerepelnek.



A főváros XIV. kerületének 3. számú egyéni választókerületében pedig azért tartanak időközi képviselő-választást, mert az egy évvel ezelőtt tisztázatlan körülmények között eltűnt MSZP-s önkormányzati képviselőnek, Sápi Attilának a jogszabályok szerint január végén megszűnt a mandátuma. Az időközi választáson hat jelölt indul: egy az LMP, egy a Civil Zugló Egyesület - Együtt-A Korszakváltók Pártja, egy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, egy a Fidesz-KDNP, egy a Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt - Összefogás Zuglóért Egyesület, és egy a Magyar Munkáspárt színeiben. A választói névjegyzékben csaknem hatezren szerepelnek.



Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.