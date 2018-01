Időközi polgármester-választás: mindhárom faluban független jelölt nyert

Az egyedüli jelöltet, a független Váradiné Vincze Szilviát választották meg polgármesternek a vasárnap megtartott időközi önkormányzati választáson a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kisszekeresen - közölte Nagyszekeres, Kisszekeres, Zsarolyán és Nemesborzova községek körjegyzőségének vezetője vasárnap este az MTI-vel. Kovácsné Barabás Zsuzsanna jegyző elmondta, a választói névjegyzékében 447 választó szerepelt, közülük 264-en adták le voksaikat. Váradiné Vincze Szilvia 232 szavazatot szerzett, érvénytelen szavazat 32 volt. A településen képviselő-választást is tartottak, a négy képviselői helyre tizenegy független jelölt pályázott. A voksolást azért kell megtartani az 550 lakosú községben, mert a képviselő-testület tavaly októberben feloszlatta magát. Két éven belül ez volt a második önkormányzati választás Kisszekeresen: a települést eddig vezető Berki Balázst (független) 2016 decemberben szintén időközi voksoláson választották meg.



A független Némethné Kovács Andrea nyerte a vasárnapi időközi polgármester-választást a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőnagymihályon - közölte a település jegyzője az MTI-vel. Derekas Sándor elmondta: a választáson a 865 szavazópolgárból 631-en járultak az urnák elé, közülük 399-en voksoltak a győztes jelöltre. A másik jelölt, az alpolgármesteri tisztséget betöltő, ugyancsak független Konczné Tegzes Erika 230 szavazatot kapott. Két szavazat érvénytelen volt. A választást azért írták ki, mert az előző polgármester, Vályi László tavaly októberben elhunyt.



Újra Bán István független jelölt nyerte a megismételt időközi polgármester-választást a Tolna megyei Pusztahencsén - közölte a helyi választási iroda vezetője az MTI-vel. Erdei Tamás tájékoztatása szerint a 816 szavazásra jogosult közül 632-en vettek részt a választáson. Bán Istvánra 329-en, a szintén független jelöltként induló korábbi polgármesterre, Iker Ibolyára 298-an szavaztak. öt szavazat érvénytelen volt - tette hozzá. A 930 lakosú településen 2017. december 17-én azért rendeztek időközi polgármester- és képviselő-választást, mert a testület a múlt év szeptember 18-án feloszlatta magát. A Pécsi Ítélőtábla január 5-én a választási törvény megsértése miatt megsemmisítette a polgármester-választás eredményét, a bíróság azt állapította meg, hogy az akkor is a több (288) szavazatot kapó Bán István megszegte a kampánytilalomra vonatkozó szabályokat. Iker Ibolyára tavaly decemberben 269-en voksoltak. A képviselő-választást nem kellett megismételni, a december 17-én megválasztott hat, független önkormányzati képviselő még nem tartotta meg a testület alakuló ülését.





