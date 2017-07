Időjárás: Ma sem számíthatunk sok jóra - Narancs riasztást adtak ki a Dunántúlra

A heves zivatarok veszélye miatt több dunántúli járásra másodfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat kedd délután.



Az érintett területeken a következő órákban olyan heves zivatarok lehetnek, amelyeket akár 90 kilométer/óránál erősebb széllökés, intenzív esőzés kísérhet, és akár nagyméretű jégdarabok is hullhatnak.



Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint Baranya, Bács-Kiskun, Somogy, Tolna és Zala megyében lehetnek másodfokú riasztások a heves zivatarok miatt. Budapesten és Pest, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Veszprém megyében elsőfokú a figyelmeztetés.



Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében a felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



A meteorológiai szolgálat azt írta: délután, kora este elsősorban a Dunántúlon várhatók délnyugat felől zivatarok. Emellett általában az országban egy délnyugat-északkelet tengely menti sávban (Dél-Dunántúl, középső országrész, északkelet) alakulhatnak ki zivatarok.

A zivatarokat viharos szél, intenzív csapadék kísérheti. Néhol, kiemelten az Alpokalján, a Dél-Dunántúlon, illetve északkeleten heves zivatar is előfordulhat 90 kilométer/óra feletti széllel és jégesővel.



Késő este nyugat felől kiterjedt zivatarrendszer várható, amely szerda reggeltől kelet felé távolodik. Éjszaka az ország déli felén várható több intenzív csapadékgóc kialakulása, amelyhez felhőszakadás, jégeső és viharos szél társulhat.



Szerdán napközben az ország döntő részén átmenetileg nyugodt időjárás várható, majd késő este nyugat felől hidegfront érkezik. A záporokkal, zivatarokkal, megerősödő, zivatar környezetében viharossá fokozódó széllel érkező front várhatóan éjfél körül éri el a Duna vonalát. A Dunántúl nyugati részén heves zivatar is kialakulhat.



Az északi, északnyugati országrészben már kedden enyhül a hőség, az ország nagyobb részén azonban 26-29 fokos középhőmérséklet várható. Emiatt Békés és Csongrád megyében továbbra is harmadfokú, több megyében első- és másodfokú figyelmeztetés van érvényben.



Azt írták: szerdán az ország délkeleti felén még 25, 26, máshol 25 fok alatti középhőmérséklet várható. Az előrejelzés szerint a minimumok 17 és 23, a maximumok 28 és 32 fok között alakulnak.