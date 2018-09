Idén már nem irtják tovább a szúnyogokat

Augusztus utolsó hetében véget ért a 2018-as országos szúnyogirtási program, a szakemberek az elmúlt hónapokban több mint 729 ezer hektáron gyérítették a vérszívókat - tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője hétfőn az MTI-t.



Hajdu Márton emlékeztetett: a csapadékos időjárás miatt már április végén megkezdődött a biológiai lárvagyérítés, és május elején a kifejlett rovarok elleni védekezés is elindult.



Az országos szúnyoggyérítés utolsó hetében már csak Szolnok térségében és a Dunakanyar néhány településén dolgoztak a szakemberek, illetve az időjárás és a tiszavirágzás miatt elhalasztott kezeléseket pótolták.



Egyes helyeken két-három kezelést is végeztek a szakemberek, a kiemelten fertőzött területeken, például a Tisza-tónál és a Szigetközben még ennél is intenzívebb beavatkozásra volt szükség.



A központi program keretében 977 településen zajlott szúnyoggyérítés - mondta Hajdu Márton.