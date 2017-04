Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az Országos Roma Önkormányzatnál

Hűtlen kezelés miatt nyomoz a Budapesti Rendőr-főkapitányság az Országos Roma Önkormányzatnál (ORÖ) - erősítette meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság az MTI-nek a Magyar Nemzet értesülését. A rendőrség közlése szerint február 9-e óta nyomoznak az ügyben ismeretlen tettes ellen.



Az ügyben gyanúsítotti kihallgatás még nem történt - tájékoztatott a BRFK, hozzátéve: a Nemzeti Adó és Vámhivatal feljelentése alapján indítottak eljárást.



A Magyar Nemzet hétfőn számolt be arról, hogy a rendőrségi eljárás a Híd a munka világába program kétes pénzköltései miatt indult. Ebben az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is nyomoz költségvetési csalás gyanúja miatt. A lap úgy tudja: ebben az eljárásban merült fel a hűtlen kezelés gyanúja is, amit viszont a rendőrség feladata felderíteni.



A lap megjegyzi: a szervezetnél két másik nyomozást is folytat a rendőrség, az egyiket néhány képviselő feljelentése alapján közokirat-hamisítás miatt. A képviselők szerint a közgyűlésről készült hivatalos jegyzőkönyv nem egyezik azzal, ami a roma önkormányzat tavaly májusi rendkívüli közgyűlésén elhangzott.



Egy másik eljárás hivatali visszaélés gyanúja miatt indult tavaly decemberben egy autóbeszerzéssel összefüggésben - írta a lap.



Arra a kérdésre, hogy összesen hány ügyben nyomoz a rendőrség az ORÖ-vel kapcsolatban, a BRFK az MTI megkeresésére azt válaszolta: a Budapesti Rendőr-főkapitányság az Országos Roma Önkormányzattal kapcsolatban nem, hanem csak egyes személyek tevékenységével kapcsolatosan folytat eljárást. Az ügyekben ez idáig személyre szóló megalapozott gyanú nem merült fel - tették hozzá.