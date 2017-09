Horror Várpalotán: elbontották a vidámparki hintát, Győrben kezelik a legsúlyosabb sérültet

Elbontották vasárnap kora este a hétvégi várpalotai rendezvényen balesetet okozó hintát - tájékoztatta a Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-t.Orosz Katalin közlése szerint a Hunyadi Mátyás téren felállított eszközt a katasztrófavédelem bevonásával, daru segítségével bontották le.Az úgynevezett kalapácshintát a rendőrség lefoglalta, a szerkezetet szakértők vizsgálják. Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere elmondta, hogy felvette a kapcsolatot a szombati baleset két legsúlyosabb sérültjének hozzátartozóival. Egy 18 éves fiatalember életveszélyes koponyasérülést, egy 15 éves fiú térdsérült szenvedett.A polgármester mindkét családnak felajánlotta az önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatását. Campanari-Talabér Márta elmondta azt is, hogy a baleset kapcsán át kell gondolniuk a Várpalotai napok koncepcióját, a "vurstli-jelleg" helyett nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni a vendéglátásra és a koncertekre.Közlése szerint hétfőn átvizsgálják az önkormányzat és az eseményt szervező Thury-Vár Nonprofit Kft. közötti, a hétvégi rendezvényt érintő szerződéseket. A polgármester azt is elmondta, hogy több civil kezdeményezés is indult a sérültek családjainak megsegítésére.Az önkormányzat együttműködik a hintabaleset kivizsgálása során a hatóságokkal - közölte az MTI-vel vasárnap a várpalotai polgármester, aki az önkormányzat nevében mihamarabbi gyógyulást kívánt a sérülteknek. A Várpalotai napok hátralévő rendezvényeit nem tartják meg.Campanari-Talabér Márta (Fidesz-KDNP) polgármester a közleményében azt írta, hogy "az első vizsgálatok alapján a Thury-Vár Nonprofit Kft. által szervezett rendezvényen felállított körhinta működtetője minden szükséges engedéllyel rendelkezett".Az önkormányzat a jövő héten azonnali belső, részletes vizsgálat során áttekinti a rendezvénnyel kapcsolatos szerződéseket - fűzte hozzá.A polgármester a közleményben utalt arra, hogy a rendőrség ismeretlen tettes ellen, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt indított nyomozást.Várpalota önkormányzata mihamarabbi gyógyulást kíván a sérülteknek és minden segítséget megad a felépülésükhöz - írta Campanari-Talabér Márta.A várpalotai baleset legsúlyosabb sérültjét a győri Petz-kórházba szállították, ahol már szombat éjjel megműtötték. Prof.Oláh Attila, a kórház orvos igazgatója kérdésünkre elmondta, az intenzív osztályon kezelik a rendkívül súlyos koponyasérülést szenvedett, közvetlen életveszélyben lévő fiút; állapota válságos.Egy gyermek nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, de állapota stabil. A másik két sérült - egy másik gyermek és egy felnőtt - ambuláns ellátás után elhagyhatta a kórházat.A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság a baleset ügyében foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen.A várpalotai Hunyadi Mátyás téren szombat este, működés közben esett szét a nyolcszemélyes hidraulikus szerkezet.

Szombaton írtuk

Szétesett egy körhinta szombat este Várpalotán, a berendezésből többen kiestek, öten megsérültek - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője az MTI-vel.Kucsera Katalin tájékoztatása szerint a körhinta egy része működés közben esett szét, emiatt többen kiestek belőle. Ketten súlyosan, hárman könnyebben sérültek meg.A rendőrség a helyszínt lezárta.A baleset miatt foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen.