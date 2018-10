Hoppál: Gyurcsányék a brüsszeli bevándorláspárti politika legkeményebb hazai támogatói

Gyurcsány Ferenc és pártja, a Demokratikus Koalíció (DK) a brüsszeli bevándorláspárti politika legkeményebb magyarországi támogatója napjainkban - fogalmazott Pécs és térsége fideszes országgyűlési képviselője újságíróknak pénteken a baranyai megyeszékhelyen. Hoppál Péter a DK elnökének péntek délutáni tüntetését megelőző sajtótájékoztatóján azt mondta, aggodalommal figyelik Gyurcsány Ferenc egyre erősödő bevándorláspárti politikáját, valamint azt is, hogy újra elkezdte "magára venni" az ellenzék vezérének pozícióját.A DK két európai parlamenti képviselője, Niedermüller Péter és Molnár Csaba azonnal megszavaz minden olyan indítványt, amely a bevándorlás támogatásáról szól - mondta a kormánypárti képviselő. Hozzátette: aktívan részt is vesznek ezen javaslatok kidolgozásában, ami Magyarországra nézve komoly veszély.Gyurcsány Ferenc le akarja bontani a biztonsági határzárat, pártjával együtt támogatja azt a brüsszeli kvótatervet, "amelyet a magyarok elutasítanak" - hangsúlyozta a képviselő. A DK szintén támogatja azt a brüsszeli indítványt is, amely szerint a határőrizet jogát átvennék a nemzetállamoktól - tette hozzá.Gyurcsány Ferenc "kész lenne Magyarországot bevándorlóországgá tenni, ami ellen a magyar emberek markáns állásfoglalást tettek" - fogalmazott.Hoppál Péter azt mondta, a brüsszeli bevándorláspolitika Pécshez hasonló méretű városok "egész sorát", korábban békés európai városok százait tette tönkre. A tömeges betelepítésekkel érintett városokban a migránsok olyan helyzetet teremtettek, amelynek következtében megszűnt a mindennapok biztonsága, ugrásszerűen nőtt a bűncselekmények számra, köztük "radikálisan" emelkedett a nők és gyermekek ellen elkövetett erőszakos esetek száma - fejtette ki.Pécs nem kér a bevándorlást támogató brüsszeli politikából, sem Gyurcsány Ferencből, mivel szeretné megtartani jelenlegi arculatát és biztonságát - jelentette ki a kormánypárti politikus.