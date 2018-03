Hollik: Karácsony fejezze be a magyar emberek akaratával szembeni brüsszeli tárgyalásokat!

Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje azért utazgat külföldre, hogy megnyugtassa bevándorláspárti szövetségeseit: rá számíthatnak, ha a kötelező betelepítési kvóta végrehajtásáról van szó - jelentette ki hétfőn újságírók előtt Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő.



A kormánypárti politikus emlékeztetett Karácsony Gergely múlt heti, bécsi útjára, és arra hivatkozott, hogy hétfőn Brüsszelben tárgyal az ellenzéki miniszterelnök-jelölt.



"Azért ment korábban Bécsbe, ma pedig azért van Brüsszelben, hogy biztosítsa a bevándorláspárti szövetségeseit arról: ha ők kerülnek kormányra, akkor végre fogják hajtani a kvótát és elkezdik a betelepítéseket" - jelentette ki.



Hollik István felszólította Karácsony Gergelyt, hogy fejezze be a magyar emberek akaratával szembeni tárgyalásokat. A magyar emberek ugyanis egyértelműek voltak a nemzeti konzultációban és a kvótaellenes népszavazáson is: nem akarnak bevándorlókat látni Magyarországon - hangoztatta.



"Felszólítjuk Karácsony Gergelyt, hogy fejezze be a magyar emberekkel szembeni tárgyalásait külföldön" - zárta szavait.