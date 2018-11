Hollik: a migránskártyák ügyében az ENSZ menekültügyi főbiztosától is választ várnak a kormánypártok

Hollik István közölte, egyenes választ várnak a Magyarországon tartózkodó főbiztostól arra, hogy hány Európába érkező és ide tartó migránst "pénzelt" az ENSZ, hány fajta kártyát működtet és finanszíroz a szervezet, mennyi pénzt fizettek ki ezeken a kártyákon összesen, és ebből egy migránsra mennyi pénz jut.



A politikus emlékeztetett, a héten ezekkel a kérdésekkel már megkeresték az Európai Bizottság elnökét és az Európai Parlament LIBE bizottságát is, ám a két szervezettől válasz még nem érkezett.



Azt is szeretnék tudni - folytatta Hollik István -, hogy mit szól az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága, illetve a főbiztos ahhoz, hogy a szóban forgó kártyán lévő összegeket akár az embercsempészek kifizetésére vagy a terrorizmus finanszírozására is fordíthatják.



Hollik István szerint azért fontosak ezek a kérdések, mert az ENSZ bevándorláspárti állásponton van, az ENSZ különböző vezetői nyíltan bevándorláspárti nyilatkozatokat tesznek, és támadják az ezt ellenző magyar politikát.



A képviselő kitért arra, hogy az ENSZ jelenleg is egy migrációs paktum elfogadásán dolgozik, a dokumentum célja, hogy a migrációt alapvető emberi joggá tegyék. "Ezt a Fidesz-KDNP és a magyar kormány határozottan elutasítja" - jelentette ki.



Hozzátette: ennek a dokumentumtervezetnek az elutasítását Magyarországon kívül több más ország - így Ausztria, Csehország, Bulgária vagy az Egyesült Államok - is elutasítja.