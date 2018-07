HM: a legmodernebb technológiával vannak ellátva az új helikopterek

A H145M típusú helikopter a kor legmodernebb technológiájával van felszerelve és például a legjobb rádiós berendezést, és a legerősebb hajtóművet kapta - mondta Koller József dandártábornok, a szolnoki helikopterbázis parancsnoka péntek reggel az M1 aktuális csatornán.



A dandártábornok elmondta, a kollégái és ő maga is kipróbálták az új helikoptereket, és végül ezek a tapasztalatok is sokat nyomtak a latba a gépek kiválasztásánál. A H145M hatezer méteren is képes repülni, ami ritkaságnak számít a helikopterek között, a sebessége 270 kilométer per óra, és 1600 kilogrammnyi terhet tud felemelni. A civil társaiknál jóval ellenállóbb katonai gépeket természetesen fegyverzettel lehet ellátni - fűzte hozzá.



A dandártábornok kitért arra is, a szakemberek nagy elégedettséggel fogadták a helikoptereket. "Megmondom őszintén, a helikopterbázison az elmúlt napokban még több mosolygós arcot láttam, mint eddig, hiszen mindenki tudja, hogy ezzel a helikopterrel még jobban ki tudjuk teljesíteni azokat a képességeket, amelyekre szüksége van az egész országnak" - fogalmazott a parancsnok.



Kérdésre elmondta azt is, bízik benne, hogy 2019 második felében már a szolnoki bázis betonját "koptathatják". Szénási Jenő ezredes, a HM Légierő Hadfelszerelési Rendszerek Fejlesztési Osztályának vezetője elmondta, hosszú és aprólékos folyamat előzte meg a helikopterek kiválasztását; még 2010 elején született döntés, hogy új katonai helikopterekre van szükség. Végül 2018-ra valósulhatott meg - a Zrínyi haderőfejlesztési programnak köszönhetően - a beszerzés. A szerződés része a kiképzés is, a légierő 50 pilótáját készítik majd fel az új helikopterek kezelésére.



Lépcsőzetes kifizetéssel, összesen mintegy 100 milliárd forintot fordítanak az új honvédségi helikopterek beszerzésére - mondta a honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatornán hétfő este. A honvédség 20 helikoptert vásárol az Airbusztól.