Hivatalosan is párttá alakult Toroczkai, Dúró Dóra és Novák Előd mozgalma

Elmondása szerint eddig körülbelül kétezren jelentkeztek tagnak a Mi Hazánk Mozgalomba. Nagy részük jobbikos volt.

Két hónappal megalakulása után hivatalosan is párttá alakult a Jobbikból kivált Mi Hazánk Mozgalom, jelentette be Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese az ATV-ben Dúró Dóra azt mondta: első körben visszadobta bejegyzési kérelmüket a bíróság, ki kellett azt egészíteni, de kedden jogerőssé vált a határozat. Az új pártban most szakmai kabineteket állítanak fel, például lesz romaügyi kabinetjük. Dúró Dóra azt mondta: visszatérnek az alapokhoz, azokhoz a radikális dolgokhoz, melyek anno a Jobbikot jellemezték.

A Jobbik a vártnál rosszabbul szerepelt a tavaszi választásokon, ami után Vona Gábor lemondott az elnöki posztról. Tsztújítás következett, amelyen a Vona által támogatott Sneider Tamás legyőzte Toroczkai László Jobbik-alelnököt. Ásotthalom polgármestere egy párton belüli platformot hozott létre több másik polgármesterrel együtt . Miután Toroczkait június 8-án kizárták a Jobbikból, Dúró Dórával és Novák Előddel megalapították a Mi Hazánk Mozgalmat.