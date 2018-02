Hirado.hu - Soros embertípust kell létrehozni az ET emberi jogi biztosa szerint

A portál szerint a Nyílt társadalom emberének születése címmel publikált tanulmányt 2009-ben az ET emberi jogi biztosa, amelyben egy új embertípus, a "homo sorosensus" létrehozásának szükségességéről értekezik. Az Open Society című nemzetközi Soros-hírlevélben úgy fogalmaz: "sokan közülünk azt feltételezték, hogy két évtizeden belül létre tudjuk hozni az új nyílt társadalom emberét. Ez az új ember - a homo sorosensus - hivatott felváltani a homo sovieticust, amely lassan elbomlik a történelem szemétdombján" - idézi a hirado.hu.



Azt írják, a dokumentumban Nils Muiznieks részletesen ismerteti a "Soros embertípus" személyiségjegyeit. A hiradó.hu szerint Muiznieks azt írta: a "homo sorosensus" a közép-európai egyetemen (a CEU-n), vagy nyugaton (Angliában vagy az Egyesült Államokban) tanul, aktívan részt vesz a megreformált közép- és kelet-európai gazdasági és politikai életben, mi több, egy átmeneti időszakot követően a "Soros embertípus" nemzedéke megszerzi a legtöbb politikai, gazdasági és kulturális hatalmi pozíciót.



A portál felidézi, az emberi jogi biztos tanulmányában mérleget von a Soros Alapítvány 1989 és 2009 közötti célkitűzéseivel, eredményeivel, majd leszögezi, hogy a nyitott társadalom kialakítása a vártnál hosszabb időt vesz igénybe. Azt is megállapítja, a "homo sorosensus" nem fog belovagolni a fehér lovon, végül kijelenti: nem szabad lemondani létrehozásának eszményéről. Szerinte tovább kell erősíteni egyes személyeket és csoportokat, amelyek már most is a nyílt társadalomért küzdenek, de olyanok számára is vonzóbbá kell tenni, akik dühösek, vagy kiábrándultak az átmenet miatt - közölték.



A hirado.hu szerint az emberi jogi biztosnak nem ismeretlen a Soros szervezetek tevékenysége, korábban a Soros Alapítvány lettországi programigazgatója, később igazgatóságának tagja volt. Magyarországot többször is támadta a migrációval kapcsolatos álláspontja miatt. A napokban a Stop Soros törvénycsomagot kritizálta. Közleményében külön kiemelte, hogy a kormányzati retorika megbélyegez olyan, Soros György által alapított, vagy vele kapcsolatba hozható szervezeteket, amelyek "színvonalas és fontos emberi jogi munkát végeznek Magyarországon" - tették hozzá.



A Fidesz erre úgy reagált: Nils Muiznieks Soros György embereként támadásba lendült a Stop Soros törvénycsomag ellen, mégpedig azért, mert a jogszabály alkalmas a migráció megállítására. Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője azt is hozzátette: "Ők pedig a Soros-terv részeként milliókat akarnak Európába és Magyarországra hozni, millió migránst Afrikából és a Közel-Keletről".