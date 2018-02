Hirado.hu - PS: Vona "Fabook" álnéven utazott Jemenbe

Vona Gábor, a Jobbik elnöke (MTI-fotó: Krizsán Csaba)

A Pestisrácok.hu információi szerint más nevére szólt az a repülőjegy, amellyel Vona Gábor 2003-ban Jemenbe repült egy arab-iszlám ifjúsági konferenciára. A portál megkereste az ügyben a Jobbik sajtóosztályát, amely – írja a Pesti Srácok – nem reagált a kérdésekre.2002 végén tartottak Budapesten egy palesztinbarát, Izrael-ellenes kiállítást, amelyen az akkori, még párttá alakulás előtt álló ifjúsági szervezet, a Jobbik alelnökeként Vona Gábor is megjelent. Vonát ott bemutatták a jemeni nagykövetség diplomatáinak, akik meghívták őt Jemenbe egy ifjúsági arab-iszlám konferenciára – olvasható a portál cikkében , amely szerint Vona a meghívást elfogadta, és 2003 februárjában el is utazott a találkozóra.

A Jobbik akkori vezetőségének több tagja is arról tájékoztatta azonban a Pestisrácok.hu-t, hogy Vona Gábor olyan repülőjegyet kapott, amely nem a saját nevére volt kiállítva. Nagy Ervin, a Jobbik akkori alelnöke, aki már hosszú évekkel ezelőtt kilépett a pártból, a portálnak elmondta: egy „Vona Fabook" névre kiállított repülőjegyet kapott Vona egy közvetítőn keresztül. „Még viccelődve meg is mutatta nekünk, a Jobbik akkori vezetőinek a jegyet, és mindannyian jót nevettünk a dolgon. Azt viszont azóta sem tudom, hogyan tudott egy más nevére szóló repülőjeggyel becsekkolni a repülőtéren. Az az igazság, hogy nem kérdeztük őt erről, ő pedig nem beszélt róla."A Pesti Srácok információi szerint Vona a konferencián nem szólalt föl, csak meghallgatta az előadásokat. Jelenléte ugyanakkor jelzésértékű lehetett az arab-izraeli konfliktusban való állásfoglalás szempontjából, és megalapozhatta a Jobbik és elnöke későbbi, harcosan iszlámbarát, Allahot éltető, Izrael-ellenes, antiszemita botrányokkal teli politikáját.Kedden újabb részlet került a hirado.hu birtokába az elhíresült Vona-látogatásról Törökországban. Vona a következőket mondja a hirado.hu-hoz eljutott felvétel szerint:„Amikor összeházasodtunk a feleségemmel, akkor egy nagyon kedves barátomat választottam tanúul, és ő egy palesztin fiatalember volt. Az ő segítségével eljutottam Jemenbe, egy iszlám országba, ami egy szegény ország. De mégis azt láttam, hogy ezek az emberek sokkal boldogabbak, sokkal közelebb állnak Istenhez, mint mi ott Európában. És akkor elkezdtem foglalkozni az iszlámmal, elkezdtem olvasni az iszlám vallásról, elkezdtem megismerni nagyon sok szerzőt szúfi irányzatból is. Akkor rájöttem, hogy amit a nyugat-európai sajtó az iszlámról mond, és az iszlám országokról és a török népekről, az mind hazugság."Mint arról korábban hírt adtunk, Vona Gábor 2010-ben részt vett Ajkán a magyar–arab barátság napjának ünnepségén, amelyet éppen a New York-i terrortámadás évfordulóján, szeptember 11-én szerveztek. Az eseményt a Jobbik Magyarországért Mozgalom ajkai alapszervezete szervezte, saját szavaik szerint „az arab–magyar baráti kapcsolatok elmélyítése, egymás kultúrájának jobb megismerése jegyében".Röviddel ezelőtt botrányt okozott egy Vona Gáborról készült videó, amelyen arról beszélt: bízik abban, hogy hazánk minél előbb kilép az Európai Unióból és „valódi testvéreivel", a törökökkel fog össze. A Jobbik elnöke ekkor Allah és az iszlám dicsőítése mellett azt is mondta, hogy Magyarországnak azért jó, ha fölveszik Törökországot az Európai Unióba, mert akkor szétesik a szövetség.Egy másik felvételen Vona Gábor muszlim fiatalok előtt, törökül tett hitet Allah mellett, illetve egy harmadikon a pártvezér úgy fogalmaz: a globalizmus sötétségében az iszlám az utolsó fénysugár.Vona Gábor korábban tagadta, hogy bármilyen kapcsolatban állna a Szürke Farkasokkal, akiket több országban, így Azerbajdzsánban és Kazahsztánban is betiltottak, utóbbiban terrorszervezetként tartják nyilván. A Jobbik vezetőjéről több olyan fotó is fellelhető a világhálón, amin a szélsőséges, török ultranacionalista szervezet jelét mutatja, kézfejével egy farkast ábrázolva.A Szürke Farkasok véres támadásai több száz áldozatot követeltek eddig, mint ismert, a II. János Pál pápa ellen merényletet végrehajtó Mehmet Ali Agca is a Szürke Farkasok közé tartozott.