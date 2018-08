Hír TV - "Visszatérünk a régi értékekhez, ott folytatjuk, ahol 2015-ben abbahagytuk"

Visszatérünk a régi értékekhez, ott folytatjuk, ahol 2015-ben abbahagytuk – ezt mondta a Hír TV régi-új vezérigazgató-helyettese, miután az eddigi vezetőket szerdán leváltotta az új tulajdonos. Nyerges Zsolt, a csatorna volt elnökét Liszkay Gábort kérte fel médiatanácsadónak, a menedzsmentbe pedig visszatérnek a régi vezetők. Változik a tartalom is: több műsor is megszűnik, így például nem lesz már képernyőn Csintalan Sándor és Kálmán Olga műsora sem -2002. december 2-án indult el a Hír TV konzervatív értékrendet képviselő televízióként. Több tucat saját gyártású műsorai évekig népszerűek voltak. Alig félévvel az indulás után a szociális témákkal foglalkozó Keresztmetszet, majd az egészségügyi magazin, a Gyógyhír kezdte meg adását, amelyek majd 10 évig voltak műsoron. 2004-ben indult péntek esténként a politikai vitaműsor a Péntek8, egy évvel később pedig a televízió emblematikus oknyomozó műsora a Célpont is.A csatorna szellemisége 2015 februárjában változott meg, amikor a tulajdonos, Simicska Lajos a miniszterelnökkel való kapcsolatának megromlása után 180 fokos fordulatra és a konzervatív értékek feladására kérte a vezetést. A teljes menedzsment ezután lelkiismereti okokra hivatkozva lemondott.A Hír TV-nek – ahogy a tulajdonos elvárta – a G- nap után megváltozott az irányvonala – a fordulat jegyében Kálmán Olgának új műsora lett, Weiszer Alinda is a csatornához érkezett, de Csintalan Sándor is kapott több műsort. Simicska Lajos a 2018-as választásokig működtette médiáit, a Fidesz kétharmados győzelme után azonban bezárta a Magyar Nemzetet, a Lánchíd Rádiót, rövidesen megszűnik a Heti Válasz, a Hír TV pedig új tulajdonoshoz került.Nyerges Zsolt a szerdai állománygyűlésen a csatorna további működéséről biztosította a dolgozókat. A menedzsmentet viszont lecserélte. Médiatanácsadónak a korábbi elnököt, Liszkay Gábort kérte fel, vezérigazgató pedig Répásy Bálint lett. A médiumot a 2015 előtti vezetés irányítja. Általános vezérigazgató-helyettes dr. Korda Judit lett, a tartalomért Szikszai Péter felel vezérigazgató-helyettesként, a hírigazgatónak pedig Mentes Katalint nevezték ki. Szerdától megváltozott a Hír TV műsorrendje is.A Hír TV régi-új vezérigazgató-helyettese azt mondta: a tulajdonosváltással együtt szemléletváltás is lesz, amelyek műsorok megszűnését is jelenti."A mai nappal a Hír TV visszatért a jobboldalra, úgyhogy Csintalan Sándort és Kálmán Olgát már ne is keressék a nézők" – mondta Szikszai Péter.Távozik a csatornától Teszári Nóra, Lampé Ágnes és Bodacz Balázs is. Új műsorok szeptembertől indulnak.