Hihetetlen összefogás: 45 milliót adományoztak a jóakarók a félárván maradt hármas ikrek segítésére

Kaptam bizonyos megkereséseket, de nem olyan ügyben, hogy adjak kölcsön. Hanem olyan ajánlatokkal kerestek meg, hogy majd fel fog vetni a pénz. De azt mondom, nem engem fog felvetni a pénz, hanem a gyerekeimet fogja felvetni – csúnya szóval – a pénz. Ez a pénz nem az enyém, Fábián Tamásé, hanem a kicsiké

Rosszakarók és irigyek is sajnos akadnak, akik szerint nyerészkedni szeretnék a pénzből. De még csak el sem gondolkoztam eddig a kapott összegen

Egy egész ország fogott össze a félárván maradt hármas ikrekért, Lénáért, Miráért és Milánért. Édesanyjuk, Nikolett a szülés után vesztette életét, édesapjuk, Fábián Tamás pedig egyedül maradt a három újszülöttel. Történetük mindenkit megrázott, sokan kezdtek gyűjteni a család számára – idézte fel a Bors A lap arról is beszámolt, hogy az adományozást vezető Tündérkör Alapítvány elnöke szerint is elképesztő összefogás történt, a kezdeti, hárommilliós célhoz képest az ikreknek eddig 45 millió forint gyűlt össze, az adományok pedig az ország minden tájáról érkeztek, kétszáz forintos összegektől egészen több százezer forintig. Tamás a Rádió1 vendége volt, ahol a műsorvezetők figyelmeztették: vigyázzon a nyerészkedőkkel!– szögezte le határozottan az apa.A bors megkeresésére megerősítette: megkörnyékezik rosszakarók, de nem foglalkozik velük.– mondta Tamás.A pénzt amúgy is majd az alapítványtól, csak közjegyző jelenlétében veheti fel. Annyi bizonyos: a befolyt összeget csak és kizárólag Léna, Mira és Milán jövőjére fogja költeni.