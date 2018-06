Hidvéghi: a Brüsszel által előterjesztett tervezet egy bevándorláspárti költségvetés

A Brüsszel által előterjesztett tervezet egy bevándorláspárti költségvetés - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.



A kormánypárti politikus kifejtette: az Európai Bizottság által előterjesztett javaslattal több probléma is van, de az igazi baj az, hogy miközben kevesebb forrás jut egy sor fontos területre, csak a migráció és a brüsszeli bürokrácia támogatása nem csökken.



Rámutatott: az Európai Bizottság javaslatában árulkodó jel, hogy most már nem határvédelemről beszélnek, hanem "migrációról és határmenedzsmentről".



Világosan kijelenthető, hogy ez a brüsszeli bizottsági tervezet egy bevándorláspárti költségvetés - összegzett Hidvéghi Balázs, hozzátéve: ez a javaslat káros és veszélyes, ellentétes a magyar és európai érdekekkel, ezért a Fidesz és a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja nem fogja támogatni azt.



Kitért arra is: a következő uniós költségvetési ciklusban eleve kevesebb pénz áll majd rendelkezésre, hiszen Nagy-Britannia távozik az EU-ból a Brexitről szóló népszavazás nyomán. A Brexitért az elsődleges felelősség az Európai Bizottság elhibázott, túlterjeszkedő politikáját terheli - értékelt Hidvéghi Balázs.



Hozzátette: a bizottság bevándorláspárti költségvetésében visszaköszön az a Soros-javaslat is, amiben 30 milliárd eurós Marshall-tervet szorgalmazott Afrika és a migráció támogatására. A brüsszeli javaslat "Migráció és határmenedzsment" fejezete pedig 35 milliárd eurót tartalmaz, ami nagyjából megfelel a Soros-javaslatnak.



További eurómilliárdokat akarnak költeni a kohéziós és szociális forrásokból a már az unióban lévő migránsok integrálására - jegyezte meg.



A kommunikációs igazgató kérdésre azt mondta: a biztonságos növekedés költségvetése a jövő évi, de látható, hogy az unió gazdasági helyzete és a világgazdasági helyzet is ingatag, ezért indokolt az óvatosság, ezért emelték a tartalékot.



A bevándorlás veszélyezteti Európát, és ha ez még gazdasági válsággal párosulna, az komoly veszélyt jelenthet az egész unió számára - tette hozzá.



További felvetésre beszélt arról is, hogy a magyar gazdaság jól teljesít, megalapozott 4,1 százalék feletti növekedéssel számolni a költségvetés tervezetében.



Az oktatásra tervezett plusz 15 milliárd forintról, amelyet egyes szakértők kevesellnek, azt mondta, több szakértői számítás létezhet. Több jut oktatásra és a hozzá kapcsolódó egyéb területekre is, közte innovációra és kutatás-fejlesztésre - jelezte.



Semjén Zsolt kormányfőhelyettes kanadai vadászatairól azt mondta: róla köztudott, hogy vadász, az Országos Vadászati Védegylet elnöke, aki magánemberként, a szabadidejében vesz részt ezeken a vadászatokon, amelyet magánügynek tekintenek.