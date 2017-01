Hétfő reggeltől közlekedési korlátozás lép életbe Budapesten a szálló por miatt

Hozzátették: a vasárnapi mérési adatok alapján a szálló por (PM10) 24 órára számított átlagos koncentrációja a fővárosi működő 10 mérőpontból mindenhol meghaladta a riasztási küszöbértéket (100 ?g/m3), tehát vasárnap gyakorlatilag az egész városban változatlanul veszélyesen magas volt a fővárosi környezeti levegő szállópor-szennyezettsége.



Tekintettel a fővárosi környezeti levegő tovább romló állapotára, a szombat délutáni előzetes tájékoztatással és a vasárnap hajnali hatósági határozat kiadásával összhangban hétfő reggel 6 órától Budapest közigazgatási területén tilos azzal a gépjárművel közlekedni, amelynek forgalmi engedélyében a környezetvédelmi osztályt jelölő kód: 0; 1; 2; 3; 4, vagy amelyek forgalmi engedélye nem tartalmaz környezetvédelmi osztályt jelölő kódot - írták. A forgalomkorlátozó intézkedés - további hatósági intézkedésig - minden nap 6 órától 22 óráig tart.



A forgalomkorlátozás nem terjed ki az M0-ás autóút Budapest közigazgatási területén áthaladó szakaszaira, valamint Nagykovácsi és Remeteszőlős lakosainak átmenő gépjárműforgalma biztosítása érdekében a következő útszakaszokra: Budapest közigazgatási határa-Nagykovácsi út-Szépjuhászné útja-Budakeszi út-Budapest közigazgatási határa, továbbá Budapest közigazgatási határa-Nagykovácsi út-Nagyrét utca-Máriaremetei út-Hidegkúti út-Budapest közigazgatási határa.



A gépjárműforgalmat korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, az elrendelt korlátozás megszegőivel szemben - százötvenezer forintig terjedő - bírságot szabhat ki.



A vonatkozó jogszabályok szerint szálló por esetében a riasztási fokozat akkor áll fenn Budapesten, ha a szálló por (PM10) koncentrációja a riasztási küszöbértéket (100 ?g/m3) három mérőponton, két egymást követő nap, 24 órás átlagában meghaladja, és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat éjjeli előrejelzése szerint hétfőn a levegőminőség romlása mérsékeltebb lesz vagy helyenként akár meg is állhat, de összességében a PM10 értékek napi átlaga még így is a riasztási határérték felett vagy annak közelében alakulhat. A hét első felében sem az időjárásban, sem a levegő minőségében nem várható érdemi változás, a PM10 értékek is a riasztási határérték körül maradnak. Csütörtökön a kissé megélénkülő szél kis mértékben javíthat majd a levegő minőségén, azt követően viszont ismét a szennyezőanyag-koncentrációk emelkedése valószínű - olvasható a Főpolgármesteri Hivatal közleményében.



A szmoghelyzet romlásának elkerülése érdekében a főpolgármester egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy mérsékeljék, vagy lehetőség szerint szüneteltessék az egyéni gépjárműhasználatot, mellőzzék a gépjárművek indokolatlan - álló helyzetben történő - alapjárati üzemeltetését, részesítsék előnyben a közösségi közlekedést, mérsékeljék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, a szolgáltató és termelő üzemeket pedig arra, hogy csökkentsék porkibocsátásukat.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a papírhulladék és kezeletlen fahulladék kivételével nem szabad a háztartási szemetet elégetni.



A közlemény szerint az őszi-téli fővárosi szállópor-szint egyharmada származhat a háztartási eredetű szilárd, leginkább fatüzelésből, míg egyhatoda a közlekedési kibocsátáshoz köthető. A fővárosi szálló por szennyezettségi szinthez a közlekedés és/vagy a szél által felkavart por is mintegy 10-20 százalékban járul hozzá, továbbá 5 százaléka a gépjárművek gumiabroncsainak kopásából származik. Ugyanakkor publikált számítások azt mutatják, hogy például külföldről Magyarországra 30 százalékkal több aeroszol részecske érkezik, mint amennyit Magyarország területén összesen kibocsátanak, vagy amennyi itt keletkezik.



Azt javasolják, hogy elsősorban a veszélyeztetett népességcsoportokba tartozók (gyermek, időskorú, beteg) kerüljék a szellőztetést, a szabadban való tartózkodást. A por belégzése a légzőszervi betegek állapotát súlyosbítja, különösen asztma, hörghurut esetében, és csökkenti a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel, toxikus anyagokkal szemben.



Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat honlapján lehet tájékozódni a mérési eredményekről és további információkról a http://www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat oldalon, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján, a http://www.met.hu/levegokornyezet/varosi_legszennyezettseg/meresi_adatok/tajekoztato/ vagy http://www.met.hu/levegokornyezet/varosi_legszennyezettseg/elorejelzes/tajekoztato/ oldalakon. Emellett a Budapest Portálon (www.budapest.hu) és a Fővárosi Önkormányzat Twitter oldalán (twitter.com/fph_sajto) is elérhetőek a szmogriadóval kapcsolatos friss információk, valamint a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján és munkaidőn kívül a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Fővárosi Ügyeleti Információs Központjánál.