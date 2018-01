Hét év fegyházra ítélt egy csalássorozattal vádolt nőt a Nyíregyházi Törvényszék

Toma Attila közleményében azt írta, a bírói tanács a most meghozott másodfokú végzéssel súlyosította a K-né J. A. M. vádlottra első fokon kiszabott hat év fegyházbüntetést, viszont helybenhagyta a korábban kiszabott hárommillió forintot meghaladó vagyonelkobzást.



Az ítélet szerint a vádlott képviseleti jogosultság nélkül két gazdasági társaság nevében piaci ár alatt lakásvásárlások és különféle pályázatok elkészítését vállalta, kötelezettségek teljesítése azonban nem állt szándékában és arra lehetősége sem volt - ismertette Toma Attila.



Megjegyezte, a nő ezen kívül egyéb jellegű csalásokat is elkövetett 2014-ben és 2015-ben. Az egyik esetben például több lakás értékesítését vállalva esetenként 1,5 és 4 millió forint közötti összegeket vett át, de válóperrel kapcsolatos ügyintézést is vállalt, mellyel a sértettnek ötmillió forintot meghaladó kárt okozott. Emellett szerződést kötött sportpályák telepítésével kapcsolatos eszközvásárlásra is, amely alapján több millió forint értékben sporteszközöket vett át a sértett cégtől úgy, hogy azok ellenértékét nem fizette meg.



A vádlott cselekményeivel tizenhat sértettnek összesen több mint 37 millió forint kárt okozott - tette hozzá a szóvivő.