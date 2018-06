Hende: a ˝Soros-hálózat˝ veszélyt jelent a magyar igazságszolgáltatásra

Közölte: a Fidesz az Országos Bírósági Hivatalhoz (OBH) fordult a "Soros-hálózat" befolyása miatt, az OBH válasza pedig megerősítette, hogy a "Soros-hálózat" veszélyt jelent a magyar igazságszolgáltatásra.



Kiderült, hogy egyes NGO-k, köztük a Soros György által "pénzelt" Helsinki Bizottság az Országos Bírósági Hivatallal való előzetes egyeztetés nélkül végezte bírák migrációs tárgyú képzését, mindezzel pedig kész helyzet elé állította magát az OBH-t is - mondta Hende Csaba.



Elmondta: a bírósági hivatal közlése szerint többször érték a bírákat befolyásolási szándékú támadások egyes civil szervezetek, külföldi hatalmak és brüsszeli politikusok részéről, amikor azok folyamatban lévő ügyekben próbáltak meg nyomást gyakorolni a magyar igazságszolgáltatásra.



Példaként idézte fel a Ahmed H. ügyét, akinek felmentéséért szavai szerint a "Soros-szervezetek" és brüsszeli szövetségeseik nyomást igyekeztek gyakorolni a magyar bíróságra azzal, hogy a felmentésért kampányt indítottak.



Hozzáfűzte: az Országos Bírósági Hivatal szerint az is előfordult az utóbbi időben, hogy bírákat, bírósági vezetőket magántelefonszámukon zaklattak, és próbálták őket nyilatkozatokra rábírni.



Hende Csaba hangsúlyozta: ezek a szervezetek még az igazságszolgáltatás befolyásán keresztül is azon dolgoznak, hogy még több illegális migránst juttassanak be Európába.



"Ez aggasztó és elfogadhatatlan, mert mindez fenyegeti az igazságszolgáltatás, a bíróságok és a bírák függetlenségét és a nemzetbiztonságot" - mondta.