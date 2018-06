Házi őrizetben marad a Dózsa György úti gázoló

Augusztus 21-ig meghosszabbította a tavaly a fővárosi Dózsa György úton történt halálos baleset gyanúsítottjának házi őrizetét és fenntartotta a mozgásának ellenőrzését nyomkövetővel a Budai Központi Kerületi Bíróság - közölte honlapján a Fővárosi Törvényszék csütörtökön.



Tavaly május 15-én délután két gépjármű összeütközött a Dózsa György úton, majd az egyik autó a buszmegállóba csapódott. A baleset következtében egy 23 éves budapesti férfi a helyszínen, egy 37 éves férfi a kórházban meghalt, két ember súlyosan, három pedig könnyebben megsérült.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság halált okozó közúti baleset okozásának gyanúja miatt indított büntetőeljárást M. R. ellen.



A törvényszék közleménye szerint a Dózsa György úti baleset miatt a nyomozó hatóság tavaly augusztus 28-án M. R. ellen indult büntetőeljárással egyesítette az ellene közúti veszélyeztetés bűntettének, valamint garázdaság és könnyű testi sértés vétségének a gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőügyet. A nyomozás még tart, és a hatóság szakértői vélemények és okiratok beszerzését, illetve további gyanúsítotti kihallgatásokat tart szükségesnek - tették hozzá.



Kiemelték: a gyanúsított közúti veszélyeztetés bűntette miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt követte el azt az újabb cselekményt, amelyben - bizonyítottság esetén - halálos közúti baleset gondatlan okozását és kábítószer fogyasztását is megállapíthatják. A büntetőeljárás tárgya két, a közlekedés rendjét sértő bűncselekményen túl további három bűncselekmény. Az ügyek egyesítésénél a bíróság megállapította, hogy az eljárás alatt a gyanúsított ellen újabb, szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás, ezért a szökés, elrejtőzés veszélyének fennállása is megerősíti a kényszerintézkedés alkalmazásának szükségességét - fejtették ki.



A bíróság az ügyek egyesítése után ismerte meg a gyanúsított ellen korábban indult büntetőügy részleteit. A gyanúsítottat a jármű vezetéstől nem tartotta vissza sem a büntetőpontos eltiltás, sem a vezetői jogosultságának visszavonása és az eljárás során kiderült az is, hogy M. R. a Dózsa György úti baleset után is vezetett.



A bíróság szerint feltehető, hogy a gyanúsított a mozgását szigorúan korlátozó kényszerintézkedés nélkül a jövőben is elkövetne szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt, így a házi őrizetnél enyhébb korlátozás alkalmazása nem elegendő vele szemben.



A végzés nem jogerős - olvasható a közleményben.