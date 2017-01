Házi őrizetbe került a lövöldöző volt rendőrtiszt

Házi őrizetbe került az a volt rendőrtiszt, aki ittasan több lövést adott le december elsején egy csepeli társasházban a lépcsőház plafonjára és rálőtt egy férfira.



A Fővárosi Törvényszék szerdai, az MTI-hez eljuttatott közleményében tudatta: a házi őrizetét rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a volt rendőrnek, aki ellen emberölés kísérlete miatt folytat nyomozást a Budapesti Nyomozó Ügyészség.



A megalapozott gyanú szerint az ittas rendőr egy társasház lépcsőházában, rövid szóváltás után rálőtt egy férfira engedéllyel tartott önvédelmi fegyverével. A sértett éppen becsukta a tűzlépcsőház ajtaját, így a lövedék a véletlennek köszönhetően nem találta el, hanem az ajtón átfúródva a falban állt meg.



Az előzetes letartóztatás meghosszabbítását az ügyészség arra hivatkozva kezdeményezte, hogy szabadlábon hagyása esetén a gyanúsított veszélyeztethetné a bizonyítási eljárást.



A gyanúsított védője házi őrizet elrendelését kérte, mondván, védence eddig is együttműködött a hatóságokkal, a bizonyítékokat nem tudja megsemmisíteni, a tanúvallomások pedig már rendelkezésre állnak, és ügyfele rendszeres orvosi ellátást igényel.



A bíróság az ügyészi indítványt részben megalapozottnak, a védő indítványát megalapozottnak találta.



A bírósági végzés indokolása szerint a gyanúsított terhére rótt bűncselekmény tárgyi súlya kiemelkedő, ugyanakkor a bíróság szerint házi őrizet elrendelésével is megfelelő mértékben korlátozni lehet a szökés veszélyét. A gyanúsított lakhatása, megélhetése biztosított, erősek a családi kötődései, jelenléte az eljárási cselekményekben már a házi őrizet elrendelésével is biztosítható - állapították meg.



A végzés nem jogerős.