Hazahozták Veronából a súlyos égési sérülésekkel kezelt beteget

A sérülttel nem sokkal három óra előtt érkezett meg a mentőautó a ferihegyi repülőtérről.



Tamás Róbert elmondta, a 40 év körüli férfi állapota stabil, beszéltek vele, azonban súlyos égési sérülései vannak. Veronában már többször megműtötték, és itthon is több műtét vár majd rá. "Hosszú lesz a felépülése" - jegyezte meg az orvosigazgató.



Beszámolt arról is, hogy a még Veronában - koponyasérülés miatt - ápolt sérült hazaszállításáról a jövő héten születhet döntés.



A már a Honvédkórházban ápolt két sérült állapotáról az orvosigazgató azt mondta, főként égési sérüléseik vannak, jó állapotban vannak, az eddigi műtétek sikerültek, de valószínűleg rájuk is további beavatkozások várnak.



Január 20-án éjjel az olaszországi Verona közelében szenvedett balesetet egy magyar fiatalokat szállító autóbusz. A szerencsétlenségben tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek. A halálos áldozatok földi maradványait már hazaszállították.



A veronai buszbaleset előzőleg már a Honvédkórházban ápolt négy sérültje közül ketten már korábban elhagyhatták a kórházat.