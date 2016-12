Havonta átlagosan 30-40 új utónevet akarnak bejegyeztetni

Az utónévbizottság a kérelmek közül átlagosan tíz-tizenötöt bírál el pozitívan. A cikk szerint az elmúlt időszakban az elutasított női nevek közé került többek között a Fenyő, a Főni (a főnökből), a Gyémi (a gyémántból), a Táblácska és a Cukorka. A fiúnevek között például az Ádmány (Ádám+adomány), és a Balaton Jinx felvételét utasította el az öttagú grémium, amelynek tagjai között nyelvtörténész és stilisztikával foglalkozó szakember is van.



A két legfontosabb szempont, hogy Magyarországon magyar állampolgárnak csak magyar helyesírással lehet nevet bejegyezni, illetve hogy fiúnak csak fiú-, lánynak csak lánynevet lehet adni.



Raátz Judit, az MTA tudományos munkatársa, névkutatója a lapnak arra is kitért, hogy a visszautasításnál előfordult, hogy a legfelsőbb vezetőknek írtak a szülők, de olyan is volt, aki Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordult. "Fellebbezésre nincs lehetőség, de ha valaki újabb információkkal rendelkezik a névről, azt elküldheti, illetve a kérelmet újra be lehet nyújtani, és alkalomadtán sikerrel is jár a kitartás" - tette hozzá.