Havazott a Kékesen

A következő napokban erős lehűlés érkezik erős széllel és sok csapadékkal, a hegyekben megmaradó hó is eshet.

Kedden nyugaton viharos szél, helyenként 80-100 km/h-s széllökés is elképzelhető. Szerdán és csütörtökön már csak 11, pénteken már csak 10 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, csütörtökön országszerte esők is várhatók, de pénteken is országszerte borult időnk lesz. Marad a viharos szél is, emellett pénteken helyenként záporeső, esetleg hózápor is kialakulhat.