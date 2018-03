Havazás, hóátfúvás és ónos eső is várható az országban hétvégén

Több helyen havazás és ónos eső nehezítheti a közlekedést a következő napokban - hívta fel a figyelmet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki veszélyjelzésében azt írta: délutántól, estétől délnyugaton, délen újabb havazás kezdődik, éjfélig akár 9 centiméternyi porhó hullhat.



Az 5 centiméter feletti hómennyiség Baranyában és Somogy megye déli felében valószínű. Csütörtökön a megélénkülő, Sopron környékén megerősödő délkeleti szél okozhat a Dunántúl északnyugati részén helyenként kisebb hóátfúvást. Estétől viszont mérséklődik a légmozgás. Pénteken tovább folytatódik a havazás. Nagy területen eshet 5 centiméter feletti hómennyiség. A legtöbb hó délnyugaton és az Alföld déli részén várható, ezeken a részeken további 8-12 centiméter hóréteg alakulhat ki.



Kiemelték továbbá, hogy pénteken estefelé a délkeleti és déli tájakon (legfőképp Csongrád és Békés megyében) ónos esőre, fagyott esőre is számítani kell. A Magyar Közút közleményében azt írta: az előrejelzések szerint péntektől országszerte változó intenzitású és halmazállapotú csapadék, pénteken és vasárnap ónos eső is várható a déli határ mentén. Ezért a szakemberek arra kérik az autósokat: a következő napokban is fokozott óvatossággal közlekedjenek és csak megfelelő téli gumikkal induljanak útnak - emelték ki.



A társaság mind a 93 mérnökségén továbbra is 12 órás váltott műszakokban látják el feladataikat a szakemberek. A hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat először a gyorsforgalmi úthálózaton és a főutakon, majd a felüljárókon és hidakon, a településeket összekötő mellékutakon, végül az alacsonyabb forgalmú bekötőutakon végzik el a szakemberek - fejtette ki a közútkezelő, amely külön felhívta a figyelmet: ónos esőben nehezebb a síkosságmentesítés, mivel a csapadék lemoshatja a burkolatra kiszórt sót.



A közútkezelő autósoktól azt kéri, utazás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról. A társaság megyei diszpécsereinek és az Útinform munkatársainak minden telefonos elérhetősége megtalálható a www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalon. Az Útinform weboldalán kora reggeltől késő estig, mindennap háromóránként tesznek közzé országos összesítést az aktuális útviszonyokról - áll a közleményben.