Havazás: árokba csúszott járműveket mentettek a tűzoltók országszerte

Síkosságmentesítés a havazás miatt Nagykanizsán 2018. február 20-án.

Fotó: MTI/Varga György

Országszerte árokba csúszott, az utakon keresztbe fordult járműveket mentettek kedd délelőtt a tűzoltók - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője az MTI-t.Mukics Dániel közölte: huszonöt esetben kellett beavatkozniuk a havazás miatt bekövetkezett balesetek, károk miatt a tűzoltóknak. Lezárt út, elzárt település azonban nincs az országban.A havazással kapcsolatos beavatkozások irányítására országos szinten és több megyében is operatív törzs kezdte meg működését. A havazás miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat keddre Budapestre, valamint Pest, Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést - emlékeztetett.Mint elmondta, Vas megyében egy kamion fennakadt az útpadkán a 86-os úton Nádasd közelében, egy másik pedig árokba csúszott. Kőszeg és Horvátzsidány között két autó ütközött össze, a balesetben hárman megsérültek. Celldömölknél egy élelmiszert szállító kisteherautó.Veszprém megyében a 77-es út Tapolca és Monostorapáti közötti szakaszán egy személygépkocsi és egy menetrend szerint közlekedő autóbusz ütközött össze, Zánka térségében, a Tagyon felé vezető úton pedig egy nyerges vontató csúszott az útpadkára. Pécsely és Barnag között egy autóbusz lesodródott az úttestről, míg Külsővat belterületén villanyoszlopnak ütközött egy irányíthatatlanná váló autóbusz.

ORFK: megkezdte működését az országos törzs



A rendkívüli időjárás miatt kedd reggel nyolc órakor megkezdte működését az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) országos törzse és az érintett megyei főkapitányságok csapatszolgálati törzse - jelentette be sajtótájékoztatón a rendőrség illetékese.



Lakatos Tibor ezredes, az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztályának vezetője elmondta: a törzsek teendője a havazással kapcsolatos rendőri feladatok koordinálása, mivel a következő két napban intenzív havazás várható a dunántúli megyékben.



Jelezte: eddig csak a 82-es úton kellett korlátozni a 7,5 tonnánál nehezebb járművek forgalmát, ugyanakkor Vasban a hó már megnehezítette a közlekedést, Zalában és Somogyban pedig nagyon intenzív a havazás és az előrejelzések alapján hosszan tart majd.



Közleményükben kiemelték: csúszós, jeges utakra, lezárt útszakaszokra és csökkent látótávolságra kell készülni, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális meteorológiai helyzetről és az útviszonyokról. Csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljenek útra. Akik a tömegközlekedést választják, számítsanak megnövekedett várakozási időre - kéri az OKF.

OKF: az országos és több megyei operatív törzs is megkezdte működését



A havazással kapcsolatos beavatkozások irányítására a katasztrófavédelemnél országos szinten és több megyében is megkezdte működését az operatív törzs - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője kedd délelőtt az MTI-t.



Mukics Dániel azt mondta: mostanáig a havazással leginkább érintett megyékben, Somogyban, Vasban, Zalában és Baranyában állt fel az operatív törzs a hóhelyzettel kapcsolatos információk összegyűjtésére, a mentés irányítására.



A helyettes szóvivő megismételte: ha szükséges, növelik a bevethető tűzoltók számát, illetve átcsoportosítják az embereket.

Győr-Moson-Sopron megyében Dunaszentpál közelében egy autó árokba hajtott és fának ütközött, az egyik utas könnyebben megsérült. Lesodródott az útról és az árokba borult egy személykocsi az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Lébény közelében. A 82-es úton Veszprémvarsánynál keresztbe fordult egy kamion, teljesen elzárva az utat egy időre a forgalom elől.Baranya megyében a Mecsekben közlekedő buszjáratok rövidített útvonalon járnak.Zala megyében egy személyautó félig az oldalára borulva az árokba csúszott a 74-es úton Csatár térségében.Tolna megyében Dombóváron egy autóbusz, Kisvejke és Mucsfa között pedig egy kamion csúszott árokba.Csongrád megyében a 43-as út 35-ös kilométerénél megcsúszott és árokba borult egy autó.Fejér megyében Mór és Bakonycsernye között egy személygépkocsi csúszott az árokba és a tetejére borult.A várhatóan egyre intenzívebbé váló havazás miatt az országban csaknem kétezer tűzoltó áll készenlétben mintegy ötszáz technikai eszközzel - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) kedd reggel az MTI-t.Hozzátették: ha az időjárási helyzet indokolja, a katasztrófavédelem az érintett megyékben operatív törzset hoz létre és megnöveli a bevethető emberek létszámát.Az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról aoldalon, az aktuális útviszonyokról pedig a Magyar Közút információs portálján, () lehet tájékozódni. Ajánlják továbbá a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t. Aki bajbajutott járművet lát vagy segítségre van szüksége, hívja a 112-es segélyhívó számot - írta az OKF.A havazás veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat keddre Budapestre, és Pest, továbbá Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést.Azt írták: kedd éjfélig a Dunántúlon és a magasabban fekvő helyeken (nagyjából 250-300 méter felett) jellemzően gyenge vagy közepes intenzitású havazás, havas eső várható. Kedd éjfélig akár 12 centiméternyi friss, tapadó hóréteg is kialakulhat, (délnyugaton és a Dunántúli hegyekben a legnagyobb értékkel). Emellett kisebb körzetekben akár 15 centiméter körüli vagy azt meghaladó hó is hullhat.A Dunától keletre, síkvidéken inkább az eső, havas eső lesz jellemző, amely időnként havazásba válthat. Ezeken a tájakon kedd késő estig inkább csak néhol lehet maximum 1-2 centiméteres hóréteg. Napközben a lehulló hó a legtöbb helyen olvadni fog.Kitértek arra is, hogy várhatóan péntekig folytatódik a vegyes csapadék, a Dunántúlon és a magasabban fekvő helyeken gyakran havazással, ott szombat reggelig több helyen jelentős vagy vastag (akár 20-40 centiméternyi) hótakaró is kialakulhat - írták, ugyanakkor megjegyezték: a helyzet "jelentős bizonytalansággal terhelt", ezért érdemes a szokásosnál gyakrabban tájékozódni az aktuális és várható időjárási viszonyokról.