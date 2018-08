Határvédelmi készenlét: 2500 katona mozgósítható a déli biztonsági határzár védelmére

A Magyar Honvédség kétezer-ötszáz katonája áll készültségben a saját szolgálati helyén, hogy mozgósítható legyen a határ védelmére, ha krízishelyzet alakulna ki a déli kerítésnél. Erre azonban egyelőre nincs sok esély, a felderítéssel, a járőrözéssel és a mélységi ellenőrzéssel megoldható a biztonsági határzár védelme, illetve az illegális bevándorlók kiszűrése - írja szombati számában a Magyar Idők.



A lap honvédségi forrásai szerint a különböző helyőrségekben a biztonsági határzár védelmére kijelölt egységek tagjainak a riasztást követően hat órán belül az adott határszakaszra kell érkezniük, hogy segítsék a kerítés védelmét ellátó rendőri erők munkáját.



Mint arról a lap korábban beszámolt, a Magyar Honvédség erőinek nagy részét már visszahívták a déli határról, csak a megfelelő felderítő technikai eszközök, az üzemeltetésükhöz és ellenőrző, felderítőfeladatokhoz szükséges személyi állomány szolgál a biztonsági határzárnál.



A határvédelemre kivezényelt katonák egy részének visszahívását főként az indokolta, hogy jelenleg más utakat keresnek a balkáni útvonalon az illegális bevándorlók, illetve az embercsempészek, hiszen tudják, a magyar határkerítés szinte áthatolhatatlan. A déli irányból érkezők inkább Horvátország felé próbálkoznak, bár a továbbjutásuk ott is egyre nehezebb.



A katonák visszahívása mellett szól az is, hogy a schengeni övezet kialakulásával a határvédelmi feladatokat alapvetően a Belügyminisztérium vette át, és nagyobb szerepet játszik a mélységi ellenőrzés, amely sikeres is lehet, ha nincs nagy nyomás a határszélen - olvasható a Magyar Időkben.