Határidőre elkészül és garantálható lesz a határbiztonság a második kerítéssel

Bakondi György az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában kijelentette, hogyCsökkenthető lesz az élőerős határőrizet a déli határon az új kerítés megépítésével - nyilatkozta pár hete a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.Hangsúlyozta: a magyar kormány semmilyen zsarolásnak, nyomásnak nem enged - legyen szó migránsok tüntetéséről Szerbiában vagy éhségsztrájkról -, "fenntartja a törvények uralmát a határokon". A napokban mi is megírtuk , rohamtempóban épül a második biztonsági határzár Csongrád megyében. Egy hét alatt tíz kilométert hízott az okoskerítés Ásotthalomtól Mórahalomig.Az illegális migrációval kapcsolatos európai politikai változásokkal kapcsolatban a főtanácsadó kifejtette: Nyugat-Európában még mindig kettős beszéd figyelhető meg ebben a témában, Magyarország viszont a

világos, tiszta beszédet szereti".

Vagyis "őrizzük az államhatárt, garantáljuk az állampolgárok biztonságát, és mindent megteszünk azért, hogy ez a biztonság az európai polgárok mindegyikére is kiterjedjen" - mondta.Bakondi Györgyöt a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azzal kapcsolatban is kérdezték, hogy szerda éjszaka Törökország részben felfüggesztette az Európai Unió és Törökország közötti menekültügyi megállapodást, aminek értelmében Törökország nem vesz vissza illegális migránsokat Görögországból. A főtanácsadó azt mondta: bár a megállapodás egyik legfontosabb részét jelentő török határőrizet megmarad, ez "elég rossz szcenárió felé mutató újabb lépés volt, ez biztos". Korábban Kovács Zoltán kormányszóvivő is hangsúlyozta , "a déli határon húzott második kerítéssel gyakorlatilag nullára lehet csökkenteni a Magyarországra illegálisan érkező migránsok számát". Lázár János egy korábbi budapesti sajtótájékoztatóján is elmondta , május 1-jére épülhet fel a magyar-szerb határszakaszon a második kerítés mintegy 150 kilométer hosszan, amelynek munkálataiban 700 fogvatartott vesz részt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertetése szerint a mostani beruházás 38 milliárd forintos költségével 284 milliárd forintra nő a déli határszakaszon a kerítés költsége.