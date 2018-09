Háromszázmillió - Ennyibe kerül a MÁV-nak az illegális szemétlerakók felszámolása

Szemé Zuglóban. Kép: urbanista.blog.hu

Háromszázmillió forint értékű keretszerződést írt alá a MÁV a vasúti területeken létrejött illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében - közölte a vasúttársaság csütörtökön az MTI-vel.A jelenlegi jogszabályok szerint az ingatlan tulajdonosa felelős a területén található hulladékért - írták, kiemelve: a vasúti területeken és a nyílt pálya közelében található illegális szemétlerakók nem a MÁV tevékenységéből származnak. A több 10 ezer köbméterre tehető hulladékmennyiség jellemzően lakossági, kommunális hulladékból, használt műszaki cikkekből, építési törmelékből és zöldhulladékból tevődik össze.Közleményük szerintés 8850 tonnát szállíttatott el vasúti területekről országszerte. A legnagyobb, a budapesti, Rákospatak utcai illegális hulladéklerakó volt, ahonnan 4666 tonna, míg Szajolból 2698 tonna gazdátlan szemét elszállításáról kellett gondoskodnia a MÁV-nak, de sok más helyszínről is elvitette a mások által elhagyott szemetet.A vasúttársaság elkészítette az illegális hulladékhalmok felszámolásáról szóló stratégiáját, s jelenleg is több helyszínen folynak előkészítő felmérések, valamint beszerzési és közbeszerzési eljárások.Kitértek arra is, hogy tavaly ősszel - a MÁV főtámogatásával - megtartott Ökoindustria kiállításon a felszólaló döntéshozókkal és érintettekkel egyetértésben munkacsoport létrehozását is kezdeményezte az illegális szemétlerakással kapcsolatos problémák megoldására. A munkacsoport vezetésével várhatóan októberben kezdődnek azok a szélesebb körű egyeztetések, amelyek a szükséges jogszabály-módosítási csomagot és az illegális hulladéklerakás megelőzésére, felszámolására vonatkozó akciótervet készítik elő.Ezzel együtt kiemelték: "látványos eredményt" elérni csak tudatosabb társadalom, tudatosabb lakóközösség közreműködésével lehet, ezért a vasúttársaság a környezettudatos magatartás fontosságára is felhívja fel a figyelmet.