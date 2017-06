Hárommilliárd forintos program indul megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására

a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karán tartott sajtótájékoztatón elmondta, a június 6-án, az Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program részeként induló projektA programba több mint hatezer embert vonnak be - tette hozzá.Ismertetése szerint a program forrásaira az ország hat kevésbé fejlett lehet pályázatokat benyújtani. Várhatóan, amelyből többek között alkalmassági és egészségügyi vizsgálatokat, képzéseket végezhetnek, személyre szóló rehabilitációs terveket készíthetnek, foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatásokat nyújthatnak.szerezte meg az akkreditációt, ezekfoglalkoztatnak., az Emmi szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára elmondta, fontos ösztönzés a rehabilitációs hozzájárulás is, amit azoknak a cégeknek kell fizetniük, amelyek nem alkalmaznak fogyatékossággal élő embert. A hozzájárulás mértékét a kormány 2017-ben 19 százalékkal emelte, és minden évben emelkedni fog. A gazdasági szervezetekfizettek be a költségvetésbe, és bár a foglalkoztatott fogyatékossággal élők száma nőtt, jelenleg még 70-80 ezer ember számára van munkalehetőség.Az államtitkár megemlítette azt is, hogy, már valamennyi rehabilitálható ember jogosult a kártyára. A kártya előnye, hogy az azzal rendelkező emberek foglalkozatása után a munkáltatóknak nem kell járulékot fizetniük.