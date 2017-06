Három településen rendeznek vasárnap időközi választást

Három településen rendeznek ma időközi önkormányzati választást: Domoszlón és Iváncsán polgármestert, Pusztavámon polgármestert és képviselőket választanak. A Heves megyei Domoszlón a korábbi polgármester, Havelant István márciusi halála miatt tartanak időközi választást.



A valamivel több mint kétezer lakosú településen öten indulnak a polgármesteri posztért: hárman függetlenként, egy jelölt a Fidesz-KDNP és egy jelölt a Magyar Munkáspárt jelöltjeként. A választói névjegyzékben több mint 1600-an szerepelnek. Ugyancsak polgármestert választanak a Fejér megyei Iváncsán, miután a község független polgármestere április elsejei hatállyal lemondott tisztségéről. Itt is öt jelölt van, négyen függetlenek, egy pedig a Magyar Munkáspárt színében indul.



A választói névjegyzékben 2300-an szerepelnek. A szintén Fejér megyei Pusztavámon polgármestert és képviselő-testületet is választanak, miután a testület március 29-én feloszlatta magát. A polgármesteri tisztségért itt is négy független jelölt indul, egy pedig a Magyar Munkáspárt jelöltjeként. A hattagú képviselő-testületbe 23 jelölt pályázik. A település választói névjegyzékében mintegy kétezren szerepelnek. Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.